Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, e la conferma arriva da una foto che hanno deciso di pubblicare nel weekend. Proprio come un anno fa, durante un’esterna, gli ex tronisti di Uomini e donne hanno posato sorridenti davanti all’albero di Natale che avevano appena finito di addobbare.

Il riferimento alla conoscenza davanti alle telecamere

Chi è fan di Uomini e donne ricorderà che l'anno scorso Martina e Gianmarco hanno addobbato l'albero di Natale in un'esterna che si è conclusa con un loro selfie.

A distanza di quasi dodici mesi da quel giorno, e dopo mille peripezie, i due hanno deciso di replicare questo scatto davanti all'albero che hanno decorato a casa loro.

Nel 2024 Gianmarco aveva regalato a Martina un mazzo di rose bianche con una rossa al centro e le aveva scritto su un bigliettino: "Sperando che diventeranno tutte rosse".

Lunedì scorso la ragazza ha voluto ricordare quel dolce momento postando una fotografia con il fidanzato e scrivendoci sotto: "Sono diventate tutte rosse, sì".

Noi aspettavamo solo questo momento e lei lo sapeva benissimo, sono diventate tutte rosse davvero e sinceramente non avevamo alcun dubbio... A BELLI VERI! 🫠❤️ #coatters

La gioia dei fan di Uomini e donne

Nell'ultimo anno tra Martina e Gianmarco è successo di tutto, ma a Natale si sono sempre ritrovati a condividere uno dei momenti più belli: decorare l'albero e la casa.

"Noi aspettavamo solo questo momento", "Lei lo sapeva benissimo che quelle rose sarebbero diventate tutte rosse", "Io non ho mai avuto dubbi su di loro", "Belli veri", "Abbiamo dovuto aspettare un bel po', ma ne è valsa la pena", "Dovevate ritornare e così è stato", "Unici", si legge su X da quando gli ex tronisti di Uomini e donne hanno pubblicato una foto identica a quella che si erano scattati in esterna nel 2024.

Il gossip su Cristina, ex fidanzata di Gianmarco

In questi giorni sul web si sta parlando molto anche dell'ultima fiamma di Gianmarco, Cristina Ferrara.

Come hanno fatto notare alcuni attenti fan di Uomini e donne, qualche notte fa la ragazza ha pubblicato una foto che mostrava lo stesso gioco da tavolo che compariva in una storia Instagram di Fedez.

Le due immagini sono state postate a dieci minuti di distanza l'una dall'altra (alle 4:45 e alle 4:55), e anche per questo motivo i curiosi sono arrivati alla conclusione che i due avrebbero trascorso la serata/nottata insieme.

Nessuno sapeva di una conoscenza pregressa tra l'ex corteggiatrice e il rapper, ma al momento sarebbe da escludere un probabile flirt perché lui risulta fidanzato ufficialmente.

Dopo la rottura con Gianmarco, invece, Cristina si professa single e di recente ha anche smentito i rumor che la volevano vicina a Raul Dumitras, ex compagno di Martina (legata attualmente a Gianmarco).