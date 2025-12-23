Nel periodo in cui Uomini e donne non va in onda, la pagina Instagram di Opinionista social ha indetto alcuni sondaggi sui componenti del parterre Over 2025/2026. Il 23 dicembre sono stati pubblicati i risultati della votazione online sul cavaliere più bello, e a trionfare è stato Roberto Priolo con il 68% delle preferenze. Medaglia d'argento per Alessio Pili Stella e bronzo per Federico Mastrostefano.

Le preferenze del pubblico sul parterre maschile

Per vedere nuove puntate di Uomini e donne i fan dovranno aspettare la seconda settimana di gennaio, quindi in questo periodo si devono accontentare di commentare quello che è successo nella prima parte della stagione.

Su Instagram si può votare per il proprio componente del parterre preferito, e i risultati finali eleggeranno il cavaliere e la dama più belli del cast 2025/2026.

Oggi, 23 dicembre, è stata pubblicata la classifica degli uomini più apprezzati dagli utenti dei social: Roberto è saldamente al primo posto con il 68% dei voti totali, e questo gli permette di essere proclamato il più affascinante del gruppo.

Al secondo posto in questo sondaggio c'è Alessio, che ha ricevuto il 17% dei voti e si deve accontentare della medaglia d'argento.

A completare il podio è Federico con l'11% delle preferenze, invece a chiudere la classifica è Gianmaria con il 4%.

L'amore con Agnese dentro e fuori gli studi di Uomini e donne

Roberto ha lasciato Uomini e donne circa un mese fa, ma i fan continuano a considerarlo un protagonista dell'edizione 2025/2026.

Il cavaliere ha debuttato nel parterre a settembre e in poco tempo ha destato la curiosità di diverse dame del cast, a partire da Gloria.

L'unica persona che ha fatto perdere la stessa all'imprenditore, però, è stata Agnese: tra i due c'è stato un colpo di fulmine (dopo la fine della frequentazione tra lei e Federico), e attualmente si stanno vivendo felicemente lontano dalle telecamere.

Quando torna il programma su Canale 5

La pausa natalizia di Uomini e donne è cominciata il 19 dicembre scorso e durerà almeno fino al 7 gennaio.

Attualmente, infatti, non si sa ancora il giorno preciso in cui andrà in onda la prima puntata del dating-show del 2026, quindi i fan potrebbero dover aspettare anche fino a lunedì 12/01.

Si dice che anche le registrazioni potrebbero ripartire dopo le vacanze di Natale, infatti ad oggi non ci sono riprese in programma e il cast potrebbe tornare in studio solo dopo l'Epifania.

Al rientro dalle feste, dunque, saranno tanti gli argomenti da affrontare e alcuni tronisti (soprattutto Cristiana) potrebbero essere chiamati a fare la scelta per concludere un percorso iniziato a settembre.