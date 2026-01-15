Mercoledì 14 gennaio, la nuova serie “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna” su Canale 5 ha conquistato la prima serata con 3.921.000 spettatori e uno share del 25,6%, imponendosi nettamente su Rai 1, dove il film “Zamora” ha raccolto 2.215.000 spettatori (12,7%). Al terzo posto si è piazzato “Chi l’ha visto?” su Rai 3 con 1.427.000 spettatori (8,7%). I dati di ascolto eleggono Canale 5 come l'emittente vincente, grazie a una Sabrina Ferilli capace di animare il pubblico nelle vesti di una preside di liceo coinvolta in uno scandalo mediatico.

Access prime time: Canale 5 in vantaggio

Nel confronto dell’access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha ottenuto 5.579.000 spettatori e il 26,7% di share, superando “Affari Tuoi” su Rai 1, che ne ha totalizzati 4.798.000 e il 22,9% di share.

Gli altri programmi della serata

Fuori dal podio, “Una Giornata Particolare” su La7 ha raggiunto 1.362.000 spettatori (7,7%), seguito da “Homefront” su Italia 1 con 900.000 (4,9%), “Realpolitik” su Rete 4 con 474.000 (3,5% di share), “2 Hearts – Intreccio di destini” su Rai 2 con 457.000 (2,5%), “Little Big Italy” su Nove con 363.000 (2,0% di share) e “Godzilla” su TV8 con 162.000 (1,0% di share).