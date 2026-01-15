La complicità tra Rasha Younes e Omer Elomari è alle stelle, tanto che sono state già fatte anche le presentazioni in famiglia. Nel corso di una live su TikTok, la 33enne ha parlato dello splendido rapporto che si è creato tra la madre e il suo fidanzato: "Mia madre e Omer ormai sono diventati migliori amici". La diretta interessata ha precisato che anche lei ha un buon rapporto con la famiglia di Omer.

Le parole di Rasha

In live su TikTok, Rasha ha risposto ad alcune domande dei fan. A chi le ha chiesto un incontro tra Basima e Omer, la diretta interessata ha risposto e non è mancata l'ironia che da sempre la contraddistingue: "Raga, mia madre e Omer ormai sono migliori amici.

In videochiamata mi prendono sempre in giro e mia madre difende sempre lui. Vogliamo anche dire che mia madre e Omer si mettono d'accordo per prendermi in giro? Basima e Omer oramai sono tutt'uno".

Successivamente Younes ha precisato che anche lei ha un ottimo rapporto con la famiglia di Omer: "In videochiamata ho conosciuto il papà e mi ha invitata ad andare in Turchia. Anche il fratello e le sorelle sono molto carine. Con la madre di Omer mi sento sempre quando lo chiama".

L'incontro avvenuto al Grande Fratello

La madre di Rasha aveva capito che Omer fosse il ragazzo giusto per sua figlia già dai primi giorni di "convivenza forzata" trascorsa dai due all'interno del Grande Fratello.

La madre della 33enne giordana aveva infatti fatto il suo ingresso nella casa per conoscere Elomari e per l'occasione aveva portato dei datteri che per gli arabi sono sinonimo di prosperità e buon augurio.

Terminato il reality show, Omer ha festeggiato il suo compleanno a Pomezia a casa di Rasha. Il compleanno di Elomari è il 25 dicembre ed oltre ad essere Natale è anche il giorno del compleanno di Basima. La social media manager ha invece ha avuto il piacere di conoscere la madre ed il fratello di Omer dopo il GF, quando i due erano stati invitati per una sorpresa al loro congiunto.

La prima intervista di coppia

Intanto Rasha e Omer hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Eva 3000 durante il Pitti Uomo di Firenze.

Alle voci di una possibile crisi, Omer ha risposto col sorriso sulle labbra: "Tra noi l'amore c'è, ed è grande e vero". Anche Rasha ha ribadito il pensiero del fidanzato: "Siamo molto felici e complici insieme. Stiamo costruendo tante belle cose".

In merito ad un'eventuale convivenza, la 33enne ha frenato: "Il nostro amore viene prima di tutto". Elomari ha invece spiegato che in futuro, lui e Rasha potrebbero anche lavorare insieme ma per il momento ha preferito non aggiungere altro.