La terza e ultima puntata della nuova fiction A Testa alta - il coraggio di una donna, in programmazione su Canale 5 mercoledì 21 gennaio 2026 sempre in prima serata, si preannuncia drammatica. Dalle anticipazioni, si evince che la protagonista Virginia Terzi (Sabrina Ferilli) finirà in carcere con l’accusa di omicidio.

Virginia è stata tradita da una persona di cui si fidava

Dopo essere stata vittima di pesanti ripercussioni sul lavoro, e aver sospettato del marito Luigi (Fabrizio Ferracane), del costruttore Bodoni (Antonino Bruschetta), e della studentessa Elena (Lorena Cacciatore), la figlia dell’uomo, Virginia scoprirà finalmente la verità. La donna conoscerà l’identità della persona che l’ha messa in cattiva luce, diffondendo un suo video privato in rete.

La preside si renderà conto di essere stata seguita nel luogo isolato di campagna, in cui ha avuto un incontro intimo con il professore Marco Colaianni (Raniero Monaco di Lapio).

I telespettatori, scopriranno che Virginia è stata tradita da una figura a lei vicina di cui si fidava, e quindi non da un nemico esterno.

La carriera di Virginia a rischio

Dopo essersi vista costretta a lottare anche contro il giudizio pubblico, Virginia dovrà dimostrare la propria innocenza. In particolare, la carriera della preside rischierà di essere distrutta in maniera definitiva, appena verrà arrestata con l’accusa di aver ucciso Ivan.

Inoltre, il PM Gaudenzi (Gabriele Rossi) crederà di avere le prove necessarie per inchiodare Virginia e Cecilia (Gioia Spaziani).

Riepilogo: Virginia ha scoperto che il marito ha un’amante

La vita di Virginia, non è stata stravolta soltanto a causa della diffusione non consensuale di un video privato. La preside ha fatto una scoperta sconvolgente sul suo matrimonio, dopo che il marito avvocato Luigi l’ha cacciata di casa, proprio nel momento in cui aveva più bisogno di lui, costringendola a trasferirsi dalla sorella ispettrice Cecilia. Mentre ha continuato a non arrendersi per difendere la sua reputazione e la sua dignità, Virginia ha affrontato un’altra battaglia, per essere venuta a conoscenza che il marito ha un’amante da un anno.