Da qualche sera a questa parte, Sara Pireddu è la nuova pacchista della Sardegna nel programma televisivo di Rai 1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino: un volto nuovo, ma che non solo si è fatto subito notare dal pubblico, ma che qualcuno ha anche riconosciuto. Ventisette anni, originaria di Macomer, Sara è impiegata contabile, ma nel tempo libero è anche cantante e modella, molto nota nella sua zona della Sardegna.

Ha fatto il suo esordio in trasmissione una decina di giorni fa, attirando fin da subito l’attenzione del pubblico e dei social: suo padre Sandro, in particolare, con cui condivide la passione artistica, ha postato una sua foto e subito sono fioccati tanti commenti: "Mi è sempre piaciuta la sua compostezza e semplicità", scrive ad esempio una sua ex insegnante.

In attesa della puntata in cui la vedremo tentare la scalata ai 300mila euro, Sara Pireddu è subito diventata tra le pacchiste più amate e seguite.

Chi è Sara Pireddu, la pacchista della Sardegna ad Affari Tuoi

Cresciuta in un contesto familiare fortemente legato alla musica, Sara si è avvicinata al canto fin da bambina, seguendo le orme di papà Sandro, cantante e musicista.

Dopo i primi approcci casalinghi, Sara Pireddu ha intrapreso un percorso di formazione strutturato, studiando pianoforte alla scuola civica, frequentando il conservatorio e dedicandosi successivamente al canto lirico. Nel tempo, l'attività musicale si è intensificata, portandola a esibirsi in numerosi contesti pubblici.

Oggi condivide con il padre un progetto musicale che li vede impegnati in una tribute band degli 883, chiamata Max Forever, con tante date soprattutto estive in diverse piazze della Sardegna.

Accanto alla musica, la giovane ha sviluppato anche un percorso nel mondo della moda, iniziato come esperienza di crescita personale e proseguito con la partecipazione a concorsi di bellezza, shooting fotografici e sfilate.

Nei giorni scorsi, lei stessa ha annunciato di trovarsi a Roma per le registrazioni di Affari Tuoi, spiegando di aver sempre seguito quella trasmissione e di aver superato le selezioni estive e il casting autunnale, prima di essere scelta per rappresentare la Sardegna, entrando a far parte del gruppo dei concorrenti.

L'impegno e la solidarietà, insieme alla passione per la musica di Sara

Il sostegno arrivato dalla Sardegna è stato immediato e diffuso, con messaggi, commenti e manifestazioni di affetto hanno accompagnato il suo debutto, a conferma della popolarità di Sara in ambito locale per la sua attività artistica, che ha avuto peraltro un percorso molto lungo.

La ragazza ha infatti inziato con la partecipazione al coro parrocchiale e successivamente in numerosi eventi musicali.

Tra i progetti più significativi legati alla sua esperienza musicale figura una iniziativa nata a Macomer con finalità solidali: l'interpretazione di un brano ideato dal padre e arrangiato dal musicista Dino Madau, insieme a diversi artisti locali. Tutti i proventi di quella canzone sono stati devoluto all'Ail di Nuoro e Ogliastra. Nel progetto, sostenuto anche dall’associazione culturale Maart City Heart, la voce di Sara ha un ruolo centrale.