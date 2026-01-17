Domenica 18 gennaio andrà in onda la quindicesima puntata di Amici, quella che è stata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. I telespettatori assisteranno ad una gara di canto incentrata sui nuovi inediti dei ragazzi, e il giudice Brunori Sas li boccerà quasi tutti definendoli poco originali. Il primo posto andrà a Gard e Plasma a ex aequo, invece in fondo alla classifica finiranno Valentina, Angie e Lorenzo.

Un giudice severo per i ragazzi di Amici

Le anticipazioni del 15° speciale di Amici svelano che i cantanti della classe presenteranno i loro nuovi inediti, e lo faranno nel corso della consueta gara in studio.

Ad ascoltare e valutare i brani degli allievi sarà Brunori Sas, popolare cantautore e terzo classificato al Festival di Sanremo nel 2025.

Il giudice esprimerà pareri molto duri sulle canzoni che sentirà, in particolare dirà che le troverà tutte molto simili: secondo l'artista, i pezzi dei ragazzi inizierebbero tutti lentamente e poi si aprirebbero in ritornelli con note più alte.

Di fatto, dunque, l'uomo definirà poco originali gli inediti dei titolari e per questo consiglierà a tutti loro di sperimentare di più studiando e prendendo ispirazione da altri cantanti più affermati.

L'ironia dei fan sul web

Anche se la nuova puntata di Amici non è ancora andata in onda, sul web si sta parlando molto dei giudizi con i quali Brunori Sas ha stroncato gli inediti dei ragazzi della scuola.

"Lui è il più tutto", "Lui aveva solo l'obiettivo di far scoppiare fegati e ci è riuscito alla grande", "Verrà ricordato per sempre", "Che soldato", "Finalmente un giudice malvagio e sincero", "Unico", "Qualcuno che ha il coraggio di dire la verità c'è", si legge su X in questi giorni.

I titoli delle nuove canzoni degli allievi

Nonostante le critiche che farà ai nuovi inediti degli allievi di Amici, Brunori Sas metterà al primo posto in classifica i due che lo convinceranno di più.

Precipitando di Gard e Perdigiorno di Plasma riceveranno i voti più alti, e il giudice si complimenterà con loro soprattutto per la presenza scenica e per la vocalità.

Scusa di Opi otterrà la medaglia d'argento, invece Bello bello di Michele completerà il podio.

Il fanalino di coda in questa gara sarà Millemila minuti di Angie.