Domenica 18 gennaio andrà in onda la quindicesima puntata di Amici, quella che è stata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. I telespettatori assisteranno ad una gara di canto incentrata sui nuovi inediti dei ragazzi, e il giudice Brunori Sas li boccerà quasi tutti definendoli poco originali. Il primo posto andrà a Gard e Plasma a ex aequo, invece in fondo alla classifica finiranno Valentina, Angie e Lorenzo.
Un giudice severo per i ragazzi di Amici
Le anticipazioni del 15° speciale di Amici svelano che i cantanti della classe presenteranno i loro nuovi inediti, e lo faranno nel corso della consueta gara in studio.
Ad ascoltare e valutare i brani degli allievi sarà Brunori Sas, popolare cantautore e terzo classificato al Festival di Sanremo nel 2025.
Il giudice esprimerà pareri molto duri sulle canzoni che sentirà, in particolare dirà che le troverà tutte molto simili: secondo l'artista, i pezzi dei ragazzi inizierebbero tutti lentamente e poi si aprirebbero in ritornelli con note più alte.
Di fatto, dunque, l'uomo definirà poco originali gli inediti dei titolari e per questo consiglierà a tutti loro di sperimentare di più studiando e prendendo ispirazione da altri cantanti più affermati.
L'ironia dei fan sul web
Anche se la nuova puntata di Amici non è ancora andata in onda, sul web si sta parlando molto dei giudizi con i quali Brunori Sas ha stroncato gli inediti dei ragazzi della scuola.
"Lui è il più tutto", "Lui aveva solo l'obiettivo di far scoppiare fegati e ci è riuscito alla grande", "Verrà ricordato per sempre", "Che soldato", "Finalmente un giudice malvagio e sincero", "Unico", "Qualcuno che ha il coraggio di dire la verità c'è", si legge su X in questi giorni.
I titoli delle nuove canzoni degli allievi
Nonostante le critiche che farà ai nuovi inediti degli allievi di Amici, Brunori Sas metterà al primo posto in classifica i due che lo convinceranno di più.
Precipitando di Gard e Perdigiorno di Plasma riceveranno i voti più alti, e il giudice si complimenterà con loro soprattutto per la presenza scenica e per la vocalità.
Scusa di Opi otterrà la medaglia d'argento, invece Bello bello di Michele completerà il podio.
Il fanalino di coda in questa gara sarà Millemila minuti di Angie.