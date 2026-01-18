Si è conclusa da poco la 15^ puntata di Amici, uno speciale che sarà ricordato sia per la contestazione ad Anna Pettinelli da parte di Opi e Maria De Filippi che per le esibizioni scadenti di molti cantanti della classe. Sui social, infatti, in tanti hanno sottolineato che oggi, 18 gennaio, gli allievi non sarebbero stati aiutati dalla post-produzione e questo avrebbe messo in evidenza le stonature e le carenze tecniche della maggior parte dei titolari della categoria canto.

Le stecche degli allievi di Amici

Il 18 gennaio i ragazzi di Amici hanno presentato i loro nuovi inediti, ma a colpire i fan sono state soprattutto le stonature della maggior parte di loro.

Stando a quello che si dice sul web, in questa puntata l'intonazione dei cantanti non sarebbe stata corretta in fase di montaggio (lo speciale è stato registrato giovedì scorso), quindi tutti si sarebbero esibiti senza post-produzione.

Anche i professori hanno sottolineato gli errori di Lorenzo, Caterina, Opi, Angie e Plasma, a loro dire molto più imprecisi del solito a causa delle emozioni che hanno vissuto in studio.

I commenti pungenti dei fan sui social

L'assenza di post-produzione nella 15^ puntata di Amici è stato uno degli argomenti più commentati sul web, soprattutto tra chi segue il programma da anni e sa che sarebbe un'usanza storica quella di correggere gli errori di intonazione in fase di montaggio.

"Oggi stanno cantando tutti male, è palese che hanno tolto la post-produzione", "Quante stecche sto sentendo", "Senza post-produzione sono tutti scarsi", "Ma l'addetto alla post-produzione oggi era in sciopero?", "Questa novità è ben accetta, anche perché finalmente si sente che molti sono stonatissimi", "Oggi c'è da mettersi le mani nei capelli, terribili", "Che disastro senza effetti", si legge su X il 18 gennaio.

La classe 2025/2026 non convince il pubblico

I titolari di quest'edizione di Amici sembrano non convincere i telespettatori, perlomeno la maggior parte di loro.

Gli inediti dei cantanti hanno ottenuto numeri lontanissimi da quelli di chi li ha preceduti, infatti in rete c'è chi rimpiange i dischi d'oro di Mida e Holden di un paio d'anni fa.

La classe di ballo, invece, è ridottissima (solo sei elementi) dopo le eliminazioni di Giorgia e Paola nel daytime.