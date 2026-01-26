Domenica 25 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria. Riccardo Stimolo si è esibito sulle note del brano Per due come noi di Olly e Angelina Mango e si è piazzato al terzo posto della classifica con tanto di complimenti della giudice Nina Zilli. Sul web, però, è scoppiata la polemica poiché a detta di molti l'esibizione non è andata bene: "La performance più brutta della storia".

Riccardo criticato da diversi utenti del web

Nina Zilli si è complimentata con Riccardo Stimolo al termine del brano Per due come noi. A detta della giudice di canto, l'allievo inizialmente ha avuto problemi ma dal ritornello è riuscito a dare il meglio di sé.

Dunque il cantante si è posizione al terzo posto della classifica alle spalle di Gard e Michele. I telespettatori di Amici 25, però, non hanno affatto apprezzato l'esibizione di Riccardo tanto che su X diversi utenti hanno criticato il ragazzo: c'è chi ha sparato a zero sulla performance, chi ha fatto una critica costruttiva e chi invece se l'è presa con il talent di Maria De Filippi.

Un utente ha tagliato corto: "La performance più brutta della storia". Un altro utente ha scritto: "Avete ancora il coraggio di mettere Riccardo nelle prime posizioni della classifica? È tutto così assurdo". Un fan ha aggiunto: "Non mi piace Olly, ma dopo l'esibizione di Riccardo ho rivalutato la versione originale".

Un telespettatore ha ironizzato: "I miei timpani sono saltati dopo la performance di Stimolo, aiuto". Un'ulteriore utente ha invece affermato: "La canzone di Riccardo sarebbe stata vecchia già negli anni 90 cantata da Nek. Invece hanno avuto il coraggio di definirla moderna e paragonarlo addirittura a Lucio Dalla". Infine c'è chi ha concluso: "Ma come si fa a dire che Riccardo è stato preciso? Ma forse ci stanno prendendo in giro".

Tutte le novità sul Serale di Amici 25

Gli alunni si stanno preparando per accedere al Serale di Amici. Ad oggi, non è dato sapere quando andrà in onda su Canale 5. Tuttavia se Mediaset seguirà le orme del passato, il serale del talent show dovrebbe tornare da sabato 21 marzo visto che l'ultima puntata di C'è Posta per Te è in programma per il 14 marzo.

Per quanto riguarda i giudici del Serale, sono stati ipotizzati tantissimi nomi ma anche a questo riguardo non ci sono nomi certi ma Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario potrebbero non essere riconfermati.