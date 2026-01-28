Sono parole molto forti quelle che ha usato Chiara Cainelli per spiegare perché ha deciso di sottoporsi a un intervento per eliminare il doppio mento. Tramite il suo profilo Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato che le critiche che ha ricevuto durante e dopo il reality l'hanno ferita al punto da arrivare a ricorrere alla chirurgia per modificare una parte del suo corpo che non le mai piaciuta.

Lo sfogo di Chiara su Instagram

In questi giorni l'ex gieffina Chiara è finita al centro dell'attenzione per un racconto molto toccante che ha fatto sui social.

A distanza di quasi un anno dalla fine dell'avventura nella casa più spiata d'Italia, la ragazza ha deciso di sottoporsi a una ialuronidasi, ovvero a un intervento per eliminare il doppio mento.

"Ce l'ho sempre avuto, poi ho fatto un programma che mi ha esposta tanto e le critiche della gente mi hanno influenzata", ha esordito la giovane nello sfogo che ha colpito tutti i suoi follower.

"Al GF mi paragonavano a un maiale, mi chiamavano Peppa Pig. Questo mi ha portata a farne un caso e a pensare che chi incontravo rideva di me", ha aggiunto l'influencer sul web.

La rabbia dei fan

Le parole di Chiara sono arrivate dritte al cuore dei suoi fan, ma hanno sorpreso anche chi non l'ha seguita al GF l'anno scorso.

"Mi manda in bestia il fatto che sia ricorsa alla chirurgia per gli insulti degli stupidi", "Quando era nella casa le facevano body shaming e questo è il risultato", "Cucciola", "Sei una grande e accanto hai Alfonso che ti dà forza", si legge su X in questi giorni.

Dubbi e critiche da una parte del pubblico del GF

Sul web c'è anche chi non ha creduto al cento per cento alle parole di Chiara, soprattutto sulla motivazione che ha dato per giustificare l'intervento che ha fatto.

"Lei non è la stessa persona che nella casa del GF prendeva in giro Helena dicendo che aveva la gobba?", "Davvero credete che lo ha fatto per questo? Dai, su", "Era la prima a deridere Helena, ovviamente sempre alle spalle", "Questa è una cavolata, al GF ci scherzava anche lei", "Qualcosa doveva inventarsela per far parlare", "Io non ci credo", questi sono alcuni dei commenti contro l'influencer.