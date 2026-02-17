Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questo periodo, e continueranno ad essere ancora per qualche settimana. Le anticipazioni del web, infatti, informano fan e curiosi del fatto che la dama chiuderà la conoscenza perché il cavaliere non le darà l'esclusiva e rifiuterà tutti i suoi tentativi di ricucire il rapporto.

Le anticipazioni sulla coppia di Uomini e donne

Oggi, 17 febbraio, a Uomini e donne si è parlato della conoscenza tra Elisabetta e Sebastiano, in particolare dei dubbi di entrambi sul futuro insieme.

Nelle prossime puntate la situazione precipiterà: le anticipazioni, infatti, svelano che la dama reagirà malissimo alla decisione del cavaliere di incontrare una sua aspirante corteggiatrice e da quel momento cambierà tutto.

La protagonista del trono Over sceglierà di interrompere definitivamente la frequentazione e dirà "no" a tutti i tentativi dell'imprenditore di recuperare il loro rapporto (andrà anche a trovarla a sorpresa nella sua città).

Elisabetta, inoltre, accetterà di uscire a cena con Stefano e per questo verrà aspramente criticata dagli opinionisti del programma.

Il parere dei fan su Elisabetta

Chi guarda Uomini e donne sembra aver cambiato idea su Elisabetta: se fino a qualche settimana fa la dama era molto apprezzata per il suo carattere forte, ultimamente più di qualcuno l'ha criticata giudicandola troppo pesante,

"Questo programma è diventato inguardabile, le donne sono tutte nervose", "Che barzelletta", "Ma si può litigare con le altre per Sebastiano?

Questa sta fuori", "Anche meno, dai", "Sta esagerando", "Questa mi sembra pericolosa", Ma perché urla?", si legge su X il 17 febbraio.

Il gelo nelle ultime registrazioni

Quello che è andato in onda il 17 febbraio è stato uno degli ultimi confronti tra Elisabetta e Sebastiano in studio.

Nelle puntate che saranno trasmesse in tv prossimamente, infatti, tra i due calerà il gelo e sarà soprattutto la dama a prendere le distanze a causa delle delusioni che ha provato da quando ha cominciato a frequentare il cavaliere.

Entrambi i protagonisti del trono Over, però, guarderanno avanti e accetteranno di conoscere altre persone per provare a ripartire.