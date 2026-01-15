Canale 5 si prepara a una variazione significativa della propria programmazione. Giovedì 22 gennaio, infatti, la rete Mediaset darà spazio a un appuntamento speciale con Striscia la notizia, che per l’occasione approderà eccezionalmente in prima serata. Una decisione che comporta inevitabilmente un cambiamento rispetto alla settimana precedente: giovedì 15 gennaio, infatti, Forbidden Fruit andrà regolarmente in onda alle 21:20, senza alcuna variazione.

Forbidden Fruit salta la prima serata del 22 gennaio

La popolare serie turca non verrà trasmessa in prima serata il 22 gennaio, poiché lo spazio sarà interamente dedicato allo speciale serale di Striscia la notizia.

Tuttavia, i fan della soap possono tirare un sospiro di sollievo: l’appuntamento pomeridiano con Forbidden Fruit rimane confermato. Come di consueto, la serie continuerà ad andare in onda dalle 14:15, mantenendo così il suo spazio quotidiano nel daytime di Canale 5 fino alle 14:45. La variazione riguarda quindi esclusivamente la prima serata del giovedì, mentre la programmazione pomeridiana non subirà alcuna modifica.

Striscia la notizia approda in prima serata dal 22 gennaio

Il fulcro del cambiamento è l’arrivo di Striscia la notizia in prima serata, un evento che rappresenta una sorta di promozione temporanea per il celebre tg satirico di Antonio Ricci. La trasmissione occuperà la fascia delle 21:20, diventando così il programma principale della serata del 22 gennaio.

Questa scelta potrebbe essere legata a contenuti speciali, approfondimenti o una scaletta pensata appositamente per la collocazione serale, rendendo l’appuntamento ancora più atteso. In questo modo, Canale 5 ridefinisce temporaneamente la propria offerta del giovedì, proponendo una serata diversa dal solito e affidando a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti il compito di guidare il prime time.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Halit ha chiesto il divorzio

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Halit si è infuriato con Yildiz dopo che suo padre Mustafa ha ferito gravemente Erim. Dopo tale spiacevole evento, il signor Argun ha chiesto il divorzio a sua moglie. Yildiz, per difendersi dalle terribili accuse mosse dal consorte, ha rivelato a Halit che non ha alcuna responsabilità in ciò che ha fatto Mustafa.

Inoltre, la giovane ha deciso di prendere le distanze dall’uomo, arrivando a disconoscerlo come padre e confessando al marito che è stata Ender a pagarlo. Dopo aver ascoltato le parole della moglie, Halit ha chiesto subito al contabile della Holding di verificare tutti i prelievi effettuati da Ender, per capire se potesse aver sottratto denaro all’azienda per pagare Mustafa, come sostenuto da Yildiz.