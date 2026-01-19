Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit, che verranno trasmessi da lunedì 26 a sabato 31 gennaio 2026, Alihan Tasdemir e Zeynep Yilmaz se ne andranno via da Istanbul. Halit Argun vorrà separarsi dalla moglie Yildiz Yilmaz. Caner invece, farà una proposta di matrimonio alla fidanzata Zehra.

Sevda confessa ad Halit di essere stata pagata da Yildiz

Sitki farà vedere ad Halit le fotografie che ritraggono Yildiz mentre consegna una busta di denaro a Sevda. A quel punto, per vederci chiaro sulla faccenda, l’uomo d’affari interrogherà la sua nuova segretaria Sevda in presenza del suo avvocato.

Dopo essere stata messa alle strette, la donna confesserà ad Halit di essere stata ingaggiata da sua moglie Yildiz per sedurlo, in modo da ottenere più soldi al divorzio.

In preda alla furia, Halit caccerà Yildiz via dalla sua villa, e avvierà le pratiche per mettere fine al loro matrimonio.

Yigit ha la conferma che Ender è davvero sua madre

Intanto, dopo essersi sposati, Alihan e Zeynep partiranno finalmente per gli Stati Uniti.

In seguito, Sahika consegnerà a Yigit i risultati del test del DNA, in grado di dimostrare che è veramente figlio di Ender. A quel punto, all'insaputa del ragazzo, Sahika deciderà di verificare se suo fratello Kaya sia il padre biologico di Yigit. Sempre a proposito di quest’ultimo, Yagmur gli dichiarerà il suo interesse sentimentale.

Per terminare, Caner proporrà a Zehra di diventare sua moglie.

Riepilogo: Halit aveva già chiesto il divorzio alla moglie Yildiz

Nelle puntate precedenti, Halit ha rischiato di perdere il figlio minore Erim per essere stato ferito gravemente da Mustafa, il padre di sua moglie Yildiz. Appena il giovane è stato dimesso dall’ospedale, furioso e disperato per l’accaduto, Halit ha deciso di trasferirsi dall’ex Ender per stare vicino ad Erim durante la convalescenza. Una volta tornato a casa, per proteggere la sua famiglia, l’imprenditore ha chiesto a Yildiz di preparare le valigie e le ha fatto presente di voler divorziare. Appena Yildiz è riuscita a salvare la sua crisi matrimoniale, Ender si è servita della complicità di Sevda, per manipolare Halit e creare scompiglio.