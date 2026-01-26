Pasquale Brunetti alias Paky è stato un ex allievo di Amici di Maria. Oggi, però, recita il ruolo di Michele nella serie tv La Preside. In un'intervista il giovane attore ha spiegato come ha fatto a passare da ballerino ad attore. Parlando del personaggio interpretato su Rai 1, il giovane ha detto: "Per interpretare Michele ho attinto ai ricordi della scuola".

Le dichiarazioni di Paky

In un'intervista a Virgilio Notizie, Paky ha rivelato com'è avvenuto il passaggio da ballerino ad attore: "Ero a Roma, stavo ballando, quando Marcello Sacchetta mi propose un provino per il musical di Mare Fuori".

Il 21enne ha rivelato che quando Alessandro Siani ha visto il suo breve video se ne è subito innamorato e nonostante il suo personaggio avesse solo due battute, successivamente ne sono state aggiunte altre. Grazie al ruolo di Pino o' Pazzo, Pasquale ha conosciuto l'agenzia che lo rappresenta ed è riuscito ad arrivare nel cast de La Preside attualmente in onda su Rai 1 dov'è presente Luisa Ranieri. Il ragazzo sul ruolo che interpreta il ruolo ha affermato: "Per interpretare Michele ho attinto ai ricordi della scuola: ho pensato ai ragazzi delle medie che erano tutti un po' giocosi, sarcastici ma anche molto sensibili".

Guardando indietro, Brunetti ha detto di aver imparato molto dal talent show di Maria De Filippi poiché prima era un ragazzo molto impulsivo mentre ora sa ascoltare e in alcune situazioni riesce a contare prima di agire.

Infine Paky ha rivelato che essendo un ballerino quando si è ritrovato a recitare in teatro è successo tutto in modo naturale.

Chi è Michele de la Preside

Michele è uno dei ragazzi di Caivano che è tornato tra i banchi di scuola grazie alla preside dell'istituto. Il ragazzo ha una vita complicata poiché suo padre è invalido ed è anche molto amico di Nicola, nonché il figlio di uno dei boss più forti del quartiere.

Tornando tra i banchi di scuola Michele si è infatuato di Lucia, una ragazza figlia di un carabiniere. Lei, però, non è attratta da lui ma dal suo migliore amico Nicola. Tale "triangolo" porterà delle tensioni nel rapporto tra i due amici.

Per capire come si evolverà la situazione bisognerà vedere la puntata di lunedì 26 gennaio su Rai 1 dalle 21:30.