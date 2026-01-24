Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) rischierà di morire per mano di Erim e Sahika. Il figlio di Halit proverà a strangolare la donna mentre la sorella di Kaya cercherà di avvelenarla con del cibo.

Erim prova a strangolare Yildiz

Sahika inizierà una storia con Halit che verrà messa in pericolo dal ritorno di Yildiz, che confesserà di essere in attesa di un bambino. La darklady, a questo punto, avrà intenzione di liberarsi della rivale con la complicità di Erim, non più lucido dal giorno della presunta morta di sua madre Ender. Sahika farà credere al ragazzino che Yildiz abbia posto fine alla vita della genitrice.

Erim fuori controllo si introdurrà nella camera da letto della sorella di Zeynep per tentare di strangolarla. Aysel riuscirà a fermare il ragazzo prima che possa far del male ad Yildiz e il bambino che porta in grembo.

Sahika cerca di avvelenare la sorella di Zeynep

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Sahika apparirà decisa a tutto pur di portare a termine il suo piano ovvero sposare Halit. La darklady proverà ad avvelenare il pasto di Yildiz con l'intenzione di toglierla di mezzo. Il cibo potenzialmente mortale verrà consumato da Aysel, che dopo pochi minuti verrà portata in ospedale. La domestica verrà salvata grazie a una lavanda gastrica. Nel frattempo, Yildiz capirà che dietro all'avvelenamento di Aysel c'è la mano di Sahika.

La donna chiederà a Ender di tornare a Istanbul e unire le forze per vendicarsi della sorella di Kaya.

Zeynep e Alihan hanno deciso di trasferirsi in America

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Yagmur è rimasta subito colpita da Yigit ma lui le ha rivelato che tra di loro ci poteva essere soltanto un'amicizia poiché appartenenti a due ceti diversi. Zeynep e Alihan Tasdemir, invece, hanno lottato per stare insieme fino ad arrivare al matrimonio. La loro serenità è durata poco: la coppia si è trovata a discutere sopratutto a causa delle interferenze dei famigliari. Pertanto, i due hanno scelto di trasferirsi in America finalmente liberi da pressioni e conflitti.

Yildiz è corsa in aeroporto per salutare Zeynep in un addio carico di emozioni.

Yigit e Sahika, invece, si sono alleati per portar a termine i rispettivi obbiettivi. Kaan, intanto, ha scoperto la storia segreta da Zehra e Caner. Il ragazzo ha detto al suo amico che non avrebbe rivelato a nessuno quanto appena scoperto.

Infine Yildiz ha cercato un modo per salvare il suo matrimonio con Halit, entrato in crisi dopo il ferimento di Erim ad opera di Asuman.