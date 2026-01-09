In questi giorni i fan di Helena Prestes si sono chiesti perché fosse a Milano, e nelle ultime ore hanno avuto una risposta. La modella, infatti, su Instagram ha accennato al desiderio che è riuscita a realizzare dopo anni di lavoro e sacrifici: la 35enne ha comprato una casa a Lecco dove andrà a vivere con Javier Martinez. Mattia Fumagalli, ex concorrente del Grande Fratello, ha confermato che presto gli Helevier diventeranno suoi vicini e questa notizia ha commosso tutti i fan della coppia.

Il sogno di Helena diventa realtà

Chi ha seguito il percorso di Helena al Grande Fratello, ricorderà che parlava spesso di quanto le sarebbe piaciuto comprare una casa in una città tranquilla (in quel periodo viveva a Milano), magari con un uomo con cui costruire una famiglia.

Ieri, 8 gennaio, la modella ha scelto di condividere con i fan la notizia che questo suo desiderio è diventato realtà: Prestes ha comprato casa a Lecco, e lo ha svelato pubblicato una sua foto incredula ed emozionata per quello che era appena successo.

A confermare il tutto ci ha pensato Mattia, l'ex gieffino che ha accompagnato Helena in questa giornata così importante per lei.

"Auguroni amore mio. Quanto sono felice, è un passo importante", ha scritto Fumagalli in una storia che ha pubblicato su Instagram giovedì scorso.

La gioia dei fan degli Helevier

La notizia che tra qualche mese Helena e Javier andranno a vivere nella loro nuova casa a Lecco, ha commosso le tantissime persone che hanno visto nascere il loro amore nella casa del Grande Fratello.

"Tanti auguri ragazzi", "Che bello, sono così felice per loro", "Io credo che la casa sia solo di Helena, ma ci vivranno insieme", "Che grande soddisfazione, pian piano tutto torna", "Contentissima per loro"; "Mi emoziono", "Un sogno che si realizza, se lo meritano", "Un altro desiderio realizzato, una casa per due", "Meritano tutta la felicità del mondo", "La casa è solo di Helena", "Chi vi ha detto che ci va anche Javier? Mattia ha parlato al singolare", "Sta realizzando tutti i suoi sogni", si legge su X in queste ore.

La convivenza a Terni fino a fine stagione

Da alcuni mesi Helena e Javier vivono insieme a Terni, la città della squadra di pallavolo che ha permesso al 30enne di tornare a giocare dopo più di un anno di stop.

Come hanno raccontato in diverse occasioni tra interviste e live sui social, però, gli Helevier rimarranno in Umbria fino alla fine della stagione sportiva in corso, poi si trasferiranno altrove.

Visto che la modella ha appena comprato una casa a Lecco, è presumibile che andrà a vivere proprio lì con il compagno tra l'estate e l'autunno prossimo, ovviamente con la loro cagnolina Amy al seguito.