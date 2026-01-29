Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano sviluppi destinati a creare tensione e cambiamenti importanti tra i protagonisti. Nella puntata in onda venerdì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, un comportamento inatteso di Greta attirerà l’attenzione di Odile, spingendola a interrogarsi sulla reale trasparenza della giovane. Parallelamente, la situazione sentimentale tra Rosa e Marcello subirà una brusca svolta, mentre Mimmo e Agata inizieranno a organizzare il loro imminente trasferimento con un viaggio preparatorio a Firenze.

Odile comincia a dubitare delle intenzioni di Greta

Dopo il recente scontro, Odile e Greta proveranno a chiarire le tensioni nate dal comportamento poco professionale della stilista nei confronti della sua datrice di lavoro e cognata. Durante questo tentativo di riavvicinamento, però, accadrà qualcosa che farà scattare un campanello d’allarme nella figlia della contessa. Greta, infatti, si mostrerà pentita per l’eccesso del giorno precedente, ma accompagnerà le sue scuse con un gesto che le anticipazioni dell'episodio definiscono ambiguo. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma sufficiente a far vacillare la fiducia di Odile, che inizierà a chiedersi se la giovane Marchesi sia davvero sincera nei suoi confronti.

Resta da capire se la ragazza deciderà di approfondire i suoi sospetti o se sceglierà di ignorare quella sensazione di inquietudine.

Crisi tra Rosa e Marcello, mentre Fulvio prende il posto di Matteo

Sul fronte delle altre vicende, Mimmo e Agata si prepareranno al loro futuro insieme programmando un sopralluogo a Firenze, città in cui stanno per trasferirsi. Concetta, nel frattempo, troverà un modo per non lasciare Ciro solo nella gestione del Gran Caffè Amato. A Il Paradiso, invece, Fulvio verrà incaricato temporaneamente del ruolo di ragioniere, sostituendo Matteo impegnato con il suo progetto musicale. La situazione più delicata riguarderà però Rosa e Marcello: la coppia, ormai in crisi profonda, arriverà alla decisione di separarsi e prendersi del tempo lontani l’uno dall’altra.

Non è ancora chiaro se questa pausa rappresenti un addio definitivo o se, superato il momento difficile, possa aprire la strada a un possibile riavvicinamento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha preso del tempo con Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Umberto ha avuto un confronto con Odile, alla quale ha suggerito di non affrettare troppo i tempi con Ettore, considerando il loro fidanzamento a sorpresa. La figlia della contessa ha quindi preferito procedere con calma con lo stilista, scegliendo di non annunciare ancora alla stampa la loro relazione. Intanto, Rosa e Marcello hanno iniziato a litigare e tra i due non c’è stato alcun punto di incontro. Marcello, inoltre, ha cominciato a essere geloso di Tancredi, con il quale la sua fidanzata ha un rapporto di particolare vicinanza.