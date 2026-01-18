A distanza di quasi un anno dall'inizio della sua storia d'amore con Helena Prestes, Javier Martinez deve ancora fare i conti con chi non crede nel suo sentimento e non perde l'occasione per criticarlo pubblicamente. In un'intervista che ha rilasciato di recente, però, il giocatore di pallavolo ha definito gli haters una serie di persone invidiose che vivrebbero male la felicità altrui.

Le stoccate a distanza di Javier

Non è la prima volta che Javier si trova a dover commentare gli attacchi che sia lui che Helena ricevono da parte dei loro haters, in particolare sulla storia d'amore che vivono da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello.

Pochi giorni fa, il pallavolista è tornato sull'argomento e lo ha fatto in maniera pungente ed efficace.

Quando l'intervistatrice gli ha chiesto cosa pensa di chi continua a prenderlo di mira con critiche e offese sui social, Martinez ha risposto: "Sono persone che non hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco, persone che vivono d'invidia. Questa gente vive molto male, è in difficoltà, quindi non me la sento di andare ad infierire. Gli haters ci sono e ci saranno sempre, peggio per loro".

Il fidanzato della Prestes ha ragione

Se lui ed Hele stanno sulla bocca di tutti evidentemente è perché la gente è invidiosa

Non infierite troppo su di loro....#helevier #heleners #javi7 pic.twitter.com/loHrlqkjI7 — Ale (@Ale67174275) January 17, 2026

I commenti dei fan sul web

Le ultime frecciatine che Javier ha lanciato agli haters, hanno fatto esultare i fan del suo amore con Helena.

"Lui ha ragione, la gente è invidiosa", "Non infierite troppo su di loro, gli date solo visibilità", "Non vuole arrabbiarsi per le cose inutili, un re", "Non ne sbaglia una", "Perfetto in queste dichiarazioni", si legge su X in questi giorni.

Il viaggio di Helena in Brasile

Nell'ultima settimana si è parlato molto di Javier anche per la sua scelta di non esporsi pubblicamente sulla vicenda che ha coinvolto il padre di Helena.

Il pallavolista non ha fatto appelli nei giorni in cui il signor Prestes non si trovava (si erano perse le sue tracce dopo un incidente a San Paolo), e gli haters hanno colto la palla al balzo per sostenere che non ci terrebbe abbastanza alla fidanzata.

La modella è volata in Brasile per stare accanto al papà, ma prima ha difeso il compagno (che è rimasto in Italia per motivi di lavoro) invitando le persone a non attaccarlo perché sarebbe la persona più dolce e presente del mondo.