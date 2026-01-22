Giovedì 22 gennaio andrà in onda su Rai 1 la terza puntata della serie tv italiana Don Matteo 15.

Le anticipazioni ci rivelano che i genitori di Diego giungeranno a Spoleto ed il capitano si impegnerà, insieme a Cecchini, per evitare che possano incontrarsi, in quanto è consapevole che non hanno mai avuto un ottimo rapporto. Inoltre Don Massimo sarà preoccupato per l'incolumità di Maria, la quale si avvicinerà a Giona.

Giona fatica a mostrare le proprie emozioni

Il 22 gennaio andrà in onda in prima serata su Rai 1 la terza delle dieci puntate totali previste di Don Matteo 15.

Anche il secondo episodio è risultato il programma più visto della serata, con un seguito di quasi 4 milioni di spettatori ed uno share del 23%.

In base alle trame della terza puntata dal titolo L'ultima scommessa, Don Massimo si mostrerà sempre più preoccupato per Maria. Il suo istinto gli farà pensare infatti che la giovane possa essere coinvolta in qualcosa di rischioso. Nello stesso tempo la ragazza accrescerà il suo rapporto con Giona, il quale però faticherà ad aprirsi ed a mostrare le proprie emozioni.

Il maresciallo Cecchini si impegna per evitare che i genitori di Diego possano incontrarsi

Secondo le anticipazioni tv del terzo episodio, Don Massimo accoglierà Diego nella sua famiglia dopo che ha ufficializzato pubblicamente il suo fidanzamento con Giulia.

Intanto in città giungeranno per festeggiare loro figlio sia Fiamma Durante che suo padre (Max Tortora), due personaggi che si riveleranno essere totalmente diversi.

Diego spiegherà al maresciallo Cecchini che i suoi genitori non sono mai stati d'accordo su nulla e che un loro incontro potrebbe determinare dei problemi per tutti. Nino fornirà il proprio aiuto al superiore, anche se la missione si rivelerà molto complicata.

Riepilogo della puntata precedente

Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, Cecchini, alla fine di un'indagine, ha ritrovato una refurtiva milionaria. L'eco della notizia è arrivata in tutta Italia, al punto che l'Arma dei Carabinieri ha deciso di mantenerlo in servizio per meriti sul campo.

Inoltre Don Massimo ha aiutato Giona, un liceale affetto dall'adhd, un disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Diego, invece, ha chiesto a Giulia di sposarla e questo nonostante tutti i suoi problemi, mentre Maria ha deciso di ritornare a scuola.