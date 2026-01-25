Le trame delle puntate di Io sono Farah in programma dal 26 al 30 gennaio su Canale 5 rivelano che Mehmet dimostrerà di avere dei vuoti di memoria dopo essersi risvegliato dal coma. Tahir, invece, non esiterà a rapire Farah Ersadi (Demet Ozdemir) dopo essere uscito dalla prigione in cui era stato rinchiuso per un anno.

Mehmet esce dal coma e libera Tahir

Perihan apparirà furiosa con Vera per non aver pagato alcune rate dall'affitto. Nonostante questo, la vedova di Ali Galip continuerà a sperperare il denaro in abiti e beni di lusso.

Bade, invece, si recherà in ospedale a controllare Mehmet, trovandolo sveglio.

Il poliziotto uscirà dal coma dopo un anno dall'agguato in cui è rimasto coinvolto per colpa di Orhan. Mehmet rilascerà una dichiarazione al pubblico ministero, scagionando Tahir da tutte le accuse. Il criminale verrà scarcerato immediatamente anche se non apparirà felice perché non avrà più la sua famiglia con sé.

Tahir rapisce Farah

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Tahir si recherà a trovare Mehmet a casa di Vera. Il poliziotto avrà ancora difficoltà a esprimersi e a camminare anche se apparirà estremamente lucido. L'uomo inoltre dimostrerà di avere dei vuoti di memoria in merito alla sparatoria che gli è costata quasi la vita. Mehmet non saprà chi gli ha sparato, non sospettando minimamente che sia stato suo padre adottivo Orhan.

Vera, intanto, si scaglierà come una furia contro Tahir quando lo troverà in visita a Mehmet. La donna lo accuserà di aver rovinato la sua famiglia.

Rahsan trascinerà Farah in un negozio di abbigliamento con la scusa di rifarsi il guardaroba. Una volta all'interno, la donna offrirà alla protagonista soldi e gioielli per fuggire per sempre dalla vita terribile di Behnam. La dottoressa rifiuterà l'aiuto, non volendo lasciare Kerim nelle mani del padre. Tahir comparirà improvvisamente all'uscita del negozio per portare via Farah. Il criminale prometterà alla donna che la lascerà andare solo se dimostrerà di amare Behnam. Farah convincerà Tahir che la convivenza con l'uomo è idilliaca, affermando di essergli riconoscenti perché ha salvato Kerim donandogli il suo midollo osseo quando era in fin di vita per un'infezione polmonare.

Tahir ha trovato Mehmet in una pozza di sangue

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Tahir ha trovato Mehmet in una pozza di sangue dopo essere stato colpito da un colpo di pistola alla testa. Il criminale ha portato il poliziotto in ospedale dov'è entrato in coma. Behnam, invece, ha sottoposto Kerim ad un test di paternità per valutare se fosse davvero suo figlio.