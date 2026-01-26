Prossimamente, nella soap turca Io sono Farah, su suggerimento di suo zio Mahmud Azadi (Numan Çakır), Behnam (Feyyaz Duman) sarà deciso a sposare Farah Erşadi (Demet Özdemir).

Behnam ricatta Gonul, Kerim difende la madre

A seguito della scomparsa improvvisa del marito Ali Galip, in realtà morto per mano di Gonul, Vera farà aprire il testamento. Tutti rimarranno sconvolti, appena emergerà che il boss ha lasciato le sue azioni a Tahir e alla nuora Gonul. A proposito di quest’ultima, verrà ricattata da Behnam, che la costringerà a cedergli le sue quote, altrimenti farà diffondere il filmato che la incastra insieme a Bade e Farah per l’omicidio di Ali Galip.

Intanto, in Turchia arriverà Mahmud, lo zio di Behnam, per interessarsi degli affari del nipote. Appena conoscerà Farah, l’anziano uomo la accuserà di essere una peccatrice, scatenando la furia di Kerim, il quale prenderà le difese della madre.

Farah spera che Tahir trovi il video che la incastra

Non appena saprà che Farah non è più sposata con Tahir, Mahmud pretenderà che la giovane convoli subito a nozze con suo nipote Behnam.

Succube dello zio, Behnam comincerà ad avviare i preparativi del suo matrimonio, servendosi della complicità della madre Rahsan. Farah invece, spererà che Tahir riesca a trovare il video che riprende l’omicidio di Ali Galip, per salvarla dalle grinfie di Behnam, visto che non avrà alcuna intenzione di diventare sua moglie.

Riepilogo: Tahir ha concesso il divorzio a Farah

Dopo essere stato scagionato grazie alla testimonianza del commissario capo Mehmet, Tahir ha fatto di tutto per riconquistare la moglie Farah, senza riuscirci. Dopo averla rapita inutilmente, Tahir si è scontrato con Behnam, il quale l’ha spinto giù da un edificio in costruzione. Tahir è stato salvato da Merjan, decisa a vendicarsi del cugino Behnam, per l'omicidio del fidanzato. A quel punto, convinta che Tahir sia morto, Farah è rimasta ulteriormente sconvolta, quando Behnam le ha detto di aver mandato suo figlio kerim in Iran. Certa di non avere più nulla da perdere, la giovane ha tentato di farla finita. In seguito, Tahir ha consegnato a Behnam le pratiche del divorzio da Farah firmate.