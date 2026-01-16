Ultimamente Mario Cusitore si sta esponendo molto sui personaggi più chiacchierati di Uomini e donne, da quelli che si stanno mettendo in mostra in studio a quelli che fanno parlare sui social. In una recente intervista che ha rilasciato a Casa Lollo, l'ex cavaliere ha lasciato intendere che tornerebbe immediatamente se la redazione glielo chiedesse: il 46enne avrebbe già pronte alcune cartucce da giocarsi, da una possibilità rivalità con Federico Mastrostefano ad una conoscenza con la dama Lucia.

I commenti sul parterre Over di Uomini e donne

Nell'ultima settimana Mario è andato contro Ciro per le rivelazioni che fatto su Martina, poi ha commentato in modo pungente il comportamento di un cavaliere che è al centro delle dinamiche di questa edizione di Uomini e donne.

Quando gli è stato chiesto un parere su Federico, l'ex protagonista del trono Over ha detto: "Lui è paradossale, non ho ancora capito se ci è o ci fa".

Secondo Cusitore, infatti, Mastrostefano non avrebbe atteggiamenti rispettosi nei confronti delle dame che frequenta, e questo nasconderebbe una mancanza di interesse da parte sua.

La proposta alla redazione

Non è la prima volta che Mario si espone su quello che accade a Uomini e donne, anzi negli ultimi mesi ha rilasciato diverse interviste e in tutte ha sempre detto che tornerebbe subito in studio se glielo chiedessero.

"Chi direbbe di no al programma?", ha aggiunto Cusitore prima di fare il nome di una dama che lo incuriosisce tra quelle che sono attualmente nel parterre.

"Lucia mi piace, uscirei a cena con lei", ha spiegato l'ex cavaliere per confermare che sarebbe prontissimo a rimettersi in gioco nel dating-show a distanza di alcuni mesi dalla sua ultima apparizione agli Elios.

Il racconto sulle chat tra Ciro e Martina

In questi giorni Mario è finito al centro dell'attenzione anche per quello che ha raccontato su Ciro e Martina.

"Che chattavano si sapeva da tempo, a me lo ha detto Michele nel periodo di Sanremo 2025", ha dichiarato l'ex cavaliere di Uomini e donne prima di criticare l'attuale tronista.

"Lui non è pronto, sta facendo un trono nell'ombra di Martina e Gianmarco e le sue corteggiatrici se ne dovrebbero accorgere", ha concluso Cusitore.