Helena Prestes e Javier Martinez sono più uniti che mai, e la conferma di ciò arriva dalle dolci parole che si sono dedicati su Instagram l'altra sera. Dopo aver visto il video di uno shooting del fidanzato, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lui e poi di anticipargli che sicuramente ne farà tanti altri quando avrà più tempo libero.

L'entusiasmo di Helena sui social

Nei giorni scorsi Javier ha rilasciato un'intervista in cui ha anticipato che l'anno prossimo non giocherà a pallavolo perché ha altri progetti per la sua vita, sia personale che professionale.

Poche ore fa, infatti, il 30enne ha pubblicato su Instagram il video di uno shooting che ha fatto di recente: Martinez ha vestito i panni del modello, ha sorriso all'obiettivo e ha indossato abiti eleganti che gli calzavano alla perfezione.

Sotto all'ultimo post del ragazzo è possibile trovare il commento di Helena, da sempre sua fan numero uno.

"Il primo di tanti", ha scritto Prestes riferendosi al servizio fotografico del suo fidanzato.

"Cavallinha arciere", ha risposto il pallavolista.

La curiosità dei fan per i nuovi progetti di Javier

Lo scambio di battute tra Helena e Javier ha entusiasmato i loro fan, ma ha anche aumentato la curiosità di chi vorrebbe sapere cosa farà Martinez quando smetterà di giocare a pallavolo.

"Helena ci vuole dire che farà il modello come lei?", "Non vedo l'ora di scoprire tutto", "Chissà cosa hanno in mente questi due", "Bellissimi e innamoratissimi, come sempre", si legge su X in queste ore.

Il futuro a Lecco e lontano dalla pallavolo

Javier e Helena si sono trasferiti a Terni lo scorso settembre ma, stando alle ultime dichiarazioni del ragazzo, non ci rimarranno ancora per molto tempo.

La coppia ribattezzata gli Helevier, infatti, di recente ha acquistato una casa a Lecco ed è lì che ha intenzione di andare a vivere quando finirà la stagione sportiva in corso.

Martinez, inoltre, sembra deciso nel voler mettere da parte la sua passione per la pallavolo a favore di nuove sfide professionali, magari proprio legate al mondo della moda che ha scoperto da quando è fidanzato con Prestes.