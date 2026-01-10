Nei suoi ultimi istanti Hatice sarà con Enver e le sue ultime parole saranno per sua figlia nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Prometti che curerai Sirin", dirà la donna seriamente preoccupata per la ragazza.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo aver detto a Enver che lo ama, il pensiero di Hatice andrà a Sirin, la figlia più fragile che ha bisogno di cure e amore che soltanto lei sapeva darle. Consapevole di essere alla fine della sua vita, Hatice supplicherà Enver di ascoltare le sue ultime volontà. "Non uscirò da qui", gli dirà la donna facendo disperare suo marito.

Pochi minuti dopo, Hatice avrà una crisi respiratoria che non le lascerà scampo.

L'incidente decisivo, a La forza di una donna cambierà tutto

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che nel finale di stagione ci sarà un incidente che stravolgerà la vita di tutti i protagonisti. Un malore di Bahar metterà in allarme Arif, Sarp e Hatice che la porteranno in macchina in ospedale per scongiurare il rischio di un ritorno della malattia. I quattro, però, non riusciranno ad arrivare al pronto soccorso perché un camion travolgerà l'auto di Arif e le conseguenze saranno disastrose. Il guidatore se la caverà con ferite di poco contro e Bahar si riprenderà dopo qualche giorno, ma Sarp e Hatice saranno in gravi condizioni.

Entrambi saranno sottoposti a un delicato intervento e la tensione sarà altissima per i protagonisti. Sirin sarà costretta a prendersi cura di Doruk e Nisan che svolgeranno tante buone azioni per ottenere in cambio la guarigione della loro madre. I bambini riceveranno la notizia del risveglio di Bahar e saranno al settimo cielo, mentre Sirin continuerà a disperarsi per Hatice. La ragazza finirà per accettare i consigli dei loro nipotini pur di avere ancora una speranza per sua madre.

Enver e Sirin resteranno da soli, Hatice non ce la farà

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin arriverà in ospedale e Jale le dirà che Hatice è uscita dalla sala operatoria ed è in terapia intensiva.

La dottoressa aggiungerà che la paziente è sveglia, ma per andare a trovarla bisognerà aspettare il permesso dei colleghi. Sirin seguirà in consiglio di Jale e andrà da Bahar con i nipoti, mentre Enver potrà entrare nella stanza di Hatice. Questo sarà l'ultimo incontro dei due coniugi, perché la donna non ce la farà. Con un filo di voce, Hatice si rivolgerà a Enver: "Ti amo moltissimo". Consapevole della sua condizione, la madre di Bahar proseguirà: "Non uscirò da qui", dirà, "Promettimi che curerai Sirin". Enver non potrà rassegnarsi e spererà che il presagio di Hatice non abbia fondamento. Purtroppo, pochi minuti dopo la sua visita, la donna avrà una crisi respiratoria che sarà fatale. Sirin penserà che sia arrivato il suo turno per andare da sua madre, ma non la rivedrà mai più.

Hatice è l'unica che ha sempre difeso e protetto Sirin, per questo teme per lei

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Hatice continua ad avere a cuore la sua Sirin, difendendola da tutto e tutti. La ragazza non perde occasione per provocare e durante la festa di Doruk ha dato il meglio di sé. Enver, stufo della cattiveria di Sirin, l'ha esclusa dalla festa. Quando Hatice ha visto sua figlia tentare di togliersi la vita ha costretto suo marito a chiederle scusa. In realtà, Sirin ha finto di farla finita usando dei chewing gum e si è presa gioco di sua madre. Sempre durante la festa di Doruk, Bahar ha perso la pazienza e ha tentato di eliminare sua sorella, mettendole le mani al collo. Anche qui, Hatice è intervenuta e ha saltato la vita a sua figlia. La donna è l'unica che riconosce la fragilità mentale di sua figlia e sa anche che nessun altro può proteggerla come lei.