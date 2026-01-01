Gli spoiler degli appuntamenti turchi de La forza di una donna in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) sarà protagonista di un nuovo colpo di testa per distruggere la serenità di Bahar Cesmeli Özge (Özpirinççi). La ragazza rovinerà la cena di Natale organizzata dalla sorellastra, facendo partire uno sparo che provocherà molta paura.

Sirin fa partire un colpo d'arma alla cena natalizia organizzata da Bahar

Ender avrà intenzione di passare il Natale in compagnia di Bahar, Nisan, Doruk (Ali Semi Sefil), Ceyda, Arif e Raif.

Il sarto comunicherà a Sirin di essere stato invitato dalla figliastra alla cena natalizia. Cesmeli chiederà ad Arif di poter invitare anche la sorellastra per fare un piacere a Enver. Bahar si pentirà immediatamente di tale scelta quando Sirin inizierà a sparare causando il fuggi fuggi generale. In questa circostanza, Arif scoprirà che Sirin teneva in mano l'arma di Sarp. Fortunatamente nessuno rimarrà contuso nel conflitto a fuoco mentre Ceyda rassicurerà Nisan e Doruk, molto agitati dall'accaduto.

Bahar arrabbiata con Sirin

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar sarà molto arrabbiata nei confronti di Sirin perché il suo gesto poteva avere pesanti ripercussioni per tutti i presenti alla cena di Natale.

Fortunatamente il resto della veglia natalizia trascorrerà senza grossi intoppi. Nisan e Doruk inviteranno Arif a restare a dormire con loro. In questa circostanza, i bambini saranno entusiasti quando scarteranno alcuni doni da parte di Arif, il nuovo fidanzato di Ceyda.

Emre ha scoperto di essere il padre di Arda grazie a una rivelazione di Hatice

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, le amiche di Piril (Ahu Yağtu) hanno insinuato che tra Bahar e Sarp fosse tornata la passione in occasione del compleanno dei gemelli. La donna in preda alla gelosia ha inviato alla rivale le foto compromettenti di Sarp e Sirin che aveva promesso di tenere segrete.

Il padre di Doruk ha provato a prendere il cellulare della moglie per impedirle di vedere le immagini. Sarp (Caner Cindoruk) ha deciso di chiudere per sempre con Piril ed ha comunicato a Bahar che per riavere la propria identità ha dovuto cedere il suo ingente patrimonio a Suat. L'uomo ha quindi deciso di aprire un negozio di articoli per l'alpinismo.

Intanto, Idil ha comunicato ad Emre che non vuole più vivere a casa di Hatice (Bennu Yildirimlar) ed Enver dopo aver spiato una loro conversazione. L'uomo ha preteso un chiarimento dalla madre di Bahar, scoprendo di essere il padre del piccolo Arda.

Infine Arif non ha avuto nessuna intenzione di parlare con Bahar, scoperto che vive sotto lo stesso tetto di Sarp.