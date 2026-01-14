"Volevano eliminarmi": con queste parole Curro nella puntata de La Promessa di mercoledì 21 gennaio spiegherà a Pia che la sua vita è in grave pericolo.

Le anticipazioni rivelano che Pia andrà a prendere Curro con l'automobile dopo aver saputo della caduta dal cavallo. Il ragazzo le spiegherà subito che le cinghie della sella erano tagliate e quindi non si è trattato di un incidente.

La brutta caduta di Curro nelle terre de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia apprenderà da Leocadia dell'incidente che Curro ha avuto al picnic e chiederà aiuto a Romulo.

La domestica spiegherà al maggiordomo che il valletto sta bene, almeno stando a quanto le ha riferito Leocadia, ma si rifiuta di tornare alla tenuta. Pia chiederà a Romulo di poter utilizzare l'automobile di De Lujan per andare a prendere il suo amico e riportarlo a casa. Il maggiordomo non negherà il suo aiuto e Pia andrà a recuperare Romulo dai campi. Il ragazzo sarà ancora molto dolorante e si rifiuterà di tornare a casa. Pia penserà che si tratti di orgoglio e supplicherà Curro di seguirla per farsi curare. Il ragazzo, dopo molta insistenza accetterà di rialzarsi e andare con Pia, ma la spiazzerà con una rivelazione. Curro si alzerà con molta fatica e spiegherà a Pia che non ha subito un incidente a cavallo.

"Le cinghie erano tagliate", dirà il ragazzo, "Volevano eliminarmi". Pia sarà sconvolta e chiederà al ragazzo di indagare su quanto accaduto, ma lui le dirà che la priorità resta ancora la verità sulla morte di Jana.

Pia e Curro uniti per arrivare alla verità sull'attentato

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 21 gennaio, Curro sottolineerà che bisognerà sbrigarsi prima che qualcuno agisca ancora contro di lui. Pia offrirà al ragazzo tutto il suo aiuto e gli prometterà che non parlerà a nessuno dei suoi dubbi e lo sosterrà nelle indagini. Ma chi è stato ad attentare alla vita di Curro? Tutto porta a pensare a Leocadia visto che qualche giorno prima ha saputo proprio da Pia che Curro indagava sulla morte di Jana. I sospetti del giovane, però, sono concentrati su Lorenzo perché a lui qualche giorno prima aveva detto di voler parlare con il dottor Gamarra.