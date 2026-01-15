Lorenzo sarà esterrefatto quando si troverà di fronte sua moglie Eugenia a La Promessa nelle prossime puntate: si renderà conto che è questo il regalo che Ayala aveva annunciato da tempo.

Le anticipazioni rivelano che Ayala tornerà a farsi sentire con i marchesi, prima con un telegramma di condoglianze e poi con un biglietto di auguri per il compleanno di Lorenzo.

A La Promessa si tornerà a parlare di Ayala

Nelle puntate de La Promessa in onda su rete 4 un telegramma di Ayala ha fatto tremare Lorenzo e Alonso. L'uomo ha scritto al marchese dopo mesi di silenzio per esprimere il suo dispiacere per la morte di Jana e l'arresto di Cruz.

Ad Alonso e Lorenzo è sembrato molto strano il gesto di Ayala, soprattutto perché l'uomo è stato cacciato in malo modo dalla tenuta e tra loro non c'è affatto un buon rapporto. Ad allarmare maggiormente è stato il saluto di Ayala che ha assicurato di non essersi dimenticato di Lorenzo. Cosa avrà voluto dire? Questa è la domanda che assilla il Capitano e che troverà risposta tra non molto, quando a La Promessa si festeggerà il suo compleanno. Visti gli ultimi spiacevoli avvenimenti, non ci sarà una grande festa, ma Lorenzo ci terrà a brindare in famiglia per attenuare la tensione. Il Capitano riceverà auguri e regali, ma tra tutti i biglietti ne arriverà uno davvero singolare da parte di Ayala che tornerà a seminare il panico.

"Il mio regalo arriverà tra qualche giorno, mi scuso per il ritardo", si leggerà nelle poche righe di auguri da parte del conte.

La fredda vendetta di Ayala per Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ayala tornerà a far parlare di lui e lo farà in grande stile. La vendetta è un piatto che va servito freddo e sarà proprio quello che farà il conte nei confronti di Lorenzo. Una mattina, Ricardo annuncerà al Capitano che il tanto atteso regalo di Ayala è arrivato, ma non si tratta di un oggetto. Incuriosito, Lorenzo chiederà di non aspettare oltre e quando si troverà davanti al regalo del Capitano sarà esterrefatto: sua moglie Eugenia. La donna sarà sulla sedia a rotelle e non dirà una parola, perché fingerà di essere ancora inferma e poco lucida. Lorenzo andrà su tutte le furie e Alonso non riuscirà a calmarlo.