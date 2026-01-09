Nelle prossime puntate de La Promessa, il rapporto tra Samuel e María Fernández supererà un limite destinato ad avere conseguenze pesanti. Quello che nasce come un legame fatto di rispetto, silenzi e sentimenti repressi esploderà in un bacio tanto intenso quanto proibito. Ma i due non saranno soli: dal patio, Petra assisterà alla scena, trasformando quel momento di passione in un segreto pronto a diventare un’arma.

Samuel e María, un legame che si trasforma in qualcosa di proibito

Una delle storie più dolci e tormentate del palazzo prenderà una piega decisamente drammatica.

Il legame tra Samuel e María Fernández, fatto di sguardi, silenzi e gesti pieni di rispetto, si trasformerà in qualcosa che nessuno dei due riuscirà più a controllare.

All’inizio María non si fiderà di Samuel. Il suo ruolo di parroco e il suo arrivo a Luján non le ispireranno sicurezza. Ma con il tempo, ascoltando la sua storia e vedendolo aiutare i più bisognosi al rifugio, la giovane inizierà a guardarlo con occhi diversi. Giorno dopo giorno, l’affetto crescerà, fino a diventare qualcosa di più profondo. Anche Samuel, con l’abito talare addosso come una corazza, capirà troppo tardi che quei sentimenti non si possono né prevedere né fermare.

Entrambi sapranno che quel sentimento ha un nome che non possono pronunciare e un futuro che non possono immaginare.

Il celibato, le regole della Chiesa e le convenzioni renderanno quella relazione impossibile. Per questo decideranno di prendere le distanze, continuando però a sostenersi come amici, convinti di poter tenere a bada ciò che provano.

La distanza non basterà a fermarli

Ma la distanza non basterà. In un momento di apparente tranquillità, mentre María aiuterà Samuel con alcuni lavori di cucito, la tensione tra loro diventerà palpabile. Basterà un gesto trattenuto, una distanza che non riescono più a mantenere, per dire tutto ciò che nessuno dei due ha il coraggio di pronunciare e persino una conversazione apparentemente innocente — in cui Samuel racconterà che celebrerà in segreto il matrimonio tra Adriano e Catalina — sembrerà riflettere ciò che entrambi stanno vivendo.

Quando si ritroveranno uno di fronte all’altra, resistere sarà impossibile. Samuel cederà e darà a María uno dei baci più intensi mai visti a La Promessa. Un gesto istintivo che cambierà ogni cosa, lasciandoli entrambi senza più un rifugio sicuro.

Quello che Samuel e María non sapranno subito è che non saranno davvero soli. Nel patio, una figura silenziosa assisterà alla scena dalla finestra: Petra. Vedrà tutto, senza interrompere, come chi sa che il silenzio, a volte, fa più paura delle parole.

Dopo il bacio, Samuel e María affrontano le conseguenze dei loro sentimenti

Dopo il bacio, Samuel si renderà conto di aver oltrepassato un limite e tenterà di allontanarsi, parlando di tentazione e di peccato.

María, invece, non mostrerà alcun pentimento: per lei quel gesto è stato meraviglioso, vero, impossibile da rinnegare. Si chiederà come qualcosa che fa stare così bene possa essere considerato sbagliato.

Anche Samuel, pur combattuto, ammetterà che gli diventerà sempre più difficile resistere a un sentimento tanto puro quanto proibito. I due si lasceranno con uno sguardo carico di emozione, come se si fossero dati un altro bacio senza sfiorarsi.

Con Petra a conoscenza del loro segreto, il futuro di Samuel e María sarà più incerto che mai. Perché quando l’amore viene visto, non resta mai davvero un segreto.