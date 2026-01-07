Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia svelerà la verità sulla morte di Jana nel corso di un confronto con Lorenzo de La Mata. La darklady confiderà al capitano di aver posto fine alla vita della moglie di Manuel per vendicarsi di Cruz (Eva Martin):

Un flashback mostra la verità sulla morte di Jana

Nel corso della puntata 670 de La Promessa, il pubblico scoprirà la verità sulla morte di Jana. Grazie ad un flashback si apprenderà che a uccidere la moglie di Manuel non era stata Cruz ma Leocadia.

Lorenzo metterà sotto torchio la darklady, intenzionata a ricattarla pur di sposare Angela. In quel momento, Leocadia ricorderà cos'è accaduto la notte in cui è cambiata per sempre la vita all'interno de La Promessa. Il flashback mostrerà la donna consolare Jana, intenzionata a recarsi alla guardia civile per denunciare Cruz per la morte di Tomas e Dolores e il rapimento di Marcos, cresciuto con l'identità di Curro. In quel momento, Leocadia aveva mostrato la sua vera indole dopo aver abbracciata la povera Exposito.

Leocadia ha ucciso Jana per vendicarsi di Cruz

Durante il confronto, Leocadia aveva confessato a Jana di aver ucciso Carmen, Dolores e Tomas per ottenere il prestigio nobiliare da Cruz.

La darklady aveva poi preso un cuscino per attutire il rumore e sparato un colpo di pistola al ventre della donna per vendicarsi della marchesa. Jana era riuscita a riprendersi dallo sparo grazie all'intervento del dottor Gamarra. Leocadia, a questo punto, era dovuta ricorrere ad un altro stratagemma ovvero avvelenare l'acqua con la quale venivano bagnate le labbra della giovane ancora incosciente. La darklady aveva poi messo il bottone di una camicia di Cruz nelle mani di Jana per farle ricadere la colpa del delitto. In questo modo, la marchese era stata arrestata per aver provocato la morte della nuova e del bambino che attendeva.

Leocadia ha convocato Lope nell'ufficio di Petra

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Jacobo si è lamentato con Alonso del fatto che Martina sta trascurando i preparativi del loro matrimonio.

Il giovane ha fatto capire al marchese di essere molto stanco di tale situazione e per questo desidera che la sua promessa sposa torti ad occuparsi di faccende più frivole. Intanto Leocadia ha convocato Lope nell'ufficio di Petra per dargli precise disposizioni sul nuovo menù. La darklady ha poi ordinato a Pia di preparare i suoi bagagli e quelli di Angela in previsione della loro partenza dalla tenuta. Infine Ana ha rassicurato Santos che sarebbe riuscita a riunire la loro famiglia.