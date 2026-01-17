Il 2026 de L’Eredità si è aperto nel segno di un nuovo campione, che in queste sere si sta facendo notare e che sta difendendo bene il suo titolo, nonostante le modifiche apportate al quiz show di Rai1 rendano la gara più dura. Il programma condotto da Marco Liorni ha confermato una delle novità introdotte ovvero nessuna posizione di vantaggio per chi difende il titolo, quindi il campione deve rimettersi subito in gioco, affrontando gli altri concorrenti fin dalla prima prova.

Una regola che rende ogni puntata più tesa e che ha messo immediatamente alla prova Federico, il campione in carica: la formula ha premiato la trasmissione e il pubblico ha risposto con grande partecipazione.

La puntata ha totalizzato 4.685.000 spettatori e uno share del 27,8%, numeri che ribadiscono l'affetto degli italiani per il quiz show più longevo e amato della televisione.

Chi è il nuovo campione Federico, star di inizio 2026 a L'Eredità

Federico, originario di Reggio Emilia e neolaureato in sviluppo locale, anche ieri sera si è trovato subito immerso nella gara insieme a sei nuovi sfidanti, provenienti da tutta Italia e con storie personali molto diverse. Il percorso, come da tradizione, si è articolato attraverso una serie di prove a eliminazione progressiva, nelle quali il campione ha mostrato ancora una volta solidità e capacità di lettura del gioco.

Difatti Federico è riuscito a superare le fasi iniziali e ad arrivare fino al Triello, per poi imporsi nei Cento Secondi e conquistare l'accesso al momento più temuto e atteso: la Ghigliottina.

la quinta volta per lui da quando è entrato nel programma.

Quanto ha vinto Federico a L'Eredità

Per Federico, purtroppo, anche ieri il gioco finale del quiz show L'Eredità non è andata benissimo: il montepremi iniziale, fissato a 180 mila euro, si è progressivamente ridotto fino a 11.250 euro, cifra con cui il campione ha dovuto confrontarsi negli ultimi sessanta secondi. Davanti a lui cinque indizi apparentemente distanti tra loro, come: frase, cometa, famiglia, polizia e terrestre.

Federico ha scelto la parola "composizione ma la risposta corretta era "nucleo", termine capace di legare in modo preciso tutti gli indizi proposti. Durante l'anno, Federico ha già vinto alla ghigliottina 43.750 euro.

Federico uno dei campioni più amati sui social

Sui forum e sui social dedicati alla trasmissione, in questi giorni, non si parla che di lui e della sua bravura, oltre che del suo intuito. Preparazione, calma e una buona dose di coraggio hanno permesso a Federico di distinguersi in un contesto sempre più competitivo.

Il suo cammino nel quiz non è ancora concluso: tornerà in studio anche nelle prossime puntate, a partire da quella di oggi 16 gennaio, pronto a difendere il titolo e a inseguire un'altra Ghigliottina vincente. In un gioco dove nulla è mai scontato, Federico si è davvero già guadagnato un posto speciale, quello di primo grande campione del nuovo anno.