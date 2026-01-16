Le rivelazioni di Ciro Solimeno a Uomini e donne non hanno minimamente intaccato l'unione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo alcuni giorni di silenzio, l'ex tronista ha pubblicato un video registrato la sera precedente con il fidanzato: questo post è bastato per spegnere le voci su una possibile crisi in corso tra i due, che invece sono affiatatissimi a dispetto dell'ex di lei e di chi li voleva prossimi alla rottura.

La reazione di Martina e Gianmarco alle rivelazioni di Ciro

Chi pensava che le rivelazioni di Ciro a U&D avrebbero creato problemi a Martina e Gianmarco, si sbagliava: i due sono più uniti e innamorati che mai, e lo hanno confermato in queste ore con un dolce video che la ragazza ha postato su Instagram.

Per rassicurare i fan che temevano il peggio dopo le accuse di Solimeno, l'ex tronista ha pubblicato un breve filmato nel quale la si vede mordicchiare la guancia del fidanzato.

Tra De Ioannon e Steri procede tutto a gonfie vele, e la teoria più gettonata sul web è quella secondo la quale lei avrebbe raccontato tutto al compagno ancora prima che Ciro parlasse delle loro telefonate durante il percorso nel programma.

La gioia dei fan della coppia

Il video che ha postato Martina ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi sostenitori del suo amore con Gianmarco.

"Siamo tornati a respirare, grazie Martina", "Chissà cosa ha pensato Ciro vedendoli così felici e innamorati", "Vi amo", "Siamo vivi", "Che contenuto stupendo, alla faccia dei pessimisti", "Lui non l'ha lasciata, è amore vero", "Mamma e papà sono tornati", "Finalmente", "Eccoli i bellissimi", si legge su X in queste ore.

Nessuna risposta a Ciro

Prima che Martina confermasse che tra lei e Gianmarco è tutto ok, Lorenzo Pugnaloni aveva provato a rassicurare i fan della coppia smentendo le voci negative che stavano circolando sul web.

"Non si sono lasciati. Semplicemente non intendono esaudire il desiderio di Ciro di vivere della loro luce", ha scritto l'esperto di gossip sui social.

Le rivelazioni del tronista a U&D, dunque, non hanno sortito l'effetto sperato, e anche chi sognava di vedere un altro confronto tra i tre davanti alle telecamere dovrà rassegnarsi all'idea che non accadrà.