Nella serata di lunedì 12 gennaio, la coppia formata da Omer Elomari e Rasha Younes ha nuovamente avviato una live su TikTok per rispondere alle domande dai fan. Nel mezzo della conversazione l'ex concorrente del GF siriano ha colto di sorpresa la fidanzata: "Ti amo" pronunciato in lingua araba. Imbarazzata per la situazione, la 33enne di origine giordana ha dato un tenero bacio sulle labbra del fidanzato.

Omer si dichiara a Rasha

In occasione di una nuova live su TikTok, Omer e Rasha si sono divertiti a rispondere alle domande dei fan.

Younes ha ironizzato sul perché si trovi ancora in Valtellina: "Ragazzi i treni per Roma sono tutti in sciopero".

Inoltre la 33enne ha colto il suggerimento dei suoi fan: "Ho imparato a dire a 'in Valtellina' anziché 'a Valtellina', pensavo che si dicesse come 'a Pomezia' grazie del consiglio". Tra una chiacchierata ed una confidenza, Omer Elomari ne ha approfittato per dichiararsi a Rasha: "Seni seviyorum canim benim. Sai che vuol dire?". Dal canto suo la social media manager ha risposto esito negativo, così l'imprenditore ha affermato: "Ti amo". La 33enne imbarazzata ha risposto in modo ironico in dialetto "a soreta" e successivamente ha dato un bacio sulle labbra del fidanzato. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno poi rivelato alcuni dettagli dell'incontro con Stefano Sala e Dasha (il primo è uno dei migliori amici di Elomari).

Infine Rasha e Omer ne hanno approfittato per celebrare il loro mesiversario.

E Rasha che cerca di fare la disinvolta🫠🎀#Rashmer pic.twitter.com/D8HGtqgcHT — Sah✨| Rashmer era🤍 (@__lyfy__) January 12, 2026

Fan entusiasti su X

Il fatto che Omer e Rasha continuino a fare delle live su TikTok sembra essere visto con entusiasmo dai loro fan, tanto che su X continuano a celebrare i loro beniamini.

Un utente ha detto: "Non Omer che ha detto ti amo a Rasha in lingua araba". Un altro ha detto: "Ragazzi il bello di questi due è che sono di un'umiltà senza precedenti, quando invece potrebbero sentirsi chissà chi essendo usciti da poco da un reality show".

Tra gli utenti un altro ha affermato: "La bellezza di Omer e Rasha è disarmante". Infine c'è anche chi ha ringraziato il Grande Fratello per averli fatti incontrare: "Grazie Simona Ventura che li hai messi nella stessa casa. Se non fosse stato per te, questi due non si sarebbero mai incontrati nella vita".