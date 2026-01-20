La relazione nata al Grande Fratello tra Rasha Younes e Omer Elomari prosegue a gonfie vele. Terminato il programma la coppia ha mantenuto l'amicizia con alcuni ex concorrenti del reality. Ma non è tutto, perché c'è stata una cena con Simona Ventura e Giovanni Terzi: la conduttrice televisiva ha postato una stories per ringraziare i due ex gieffini della bellissima serata trascorsa.

Rasha e Omer rivedono Simona Ventura

Terminata l'esperienza sotto i riflettori del reality show, Rasha e Omer hanno continuato ad avere rapporti con Grazia Kendi e Mattia Scudieri.

Ma non è tutto, perché i due ex concorrenti sono stati a cena con Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi. La conduttrice tra le stories di Instagram ha anche ringraziato la coppia: "Grazie della serata insieme".

Anche i "Rashmer" hanno confermato in una live su TikTok di essere stati in ottima compagnia e hanno contraccambiato i ringraziamenti.

L'affetto dei fan

Su X, la cena che ha visto protagonisti Rasha e Omer con Simona Ventura e Giovanni Terzi è stata oggetto di commenti da parte degli utenti.

"Sono sicura che anche Simona Ventura ha sofferto quando i Rashmer hanno litigato nella casa e Rasha è stata eliminata", ha detto un utente.

Un altro ha aggiunto: "Alla fine Simona Ventura ha sempre tifato per Rasha e Omer". Tra i commenti c'è chi ha affermato: "Quindi non era la conduttrice che voleva andare contro i Rashmer, ma sicuramente c'era un disegno da parte degli autori". Un ulteriore utente ha invece affermato: "La conduttrice del GF ha deciso di andare a cena con le persone più rilevanti di quest'edizione, tanto che gli ha fatto conoscere anche la sua famiglia". Infine c'è chi ha ironizzato: Simona Ventura capo fandom dei Rashmer".

La favola d'amore dei 'Rashmer'

Terminato il GF, Rasha e Omer sono diventati inseparabili. Dopo aver trascorso il Capodanno lontani per motivi logistici, la social media manager ha raggiunto il suo fidanzato in Valtellina per trascorrere il suo compleanno.

Ad oggi, però, la 33enne si trova ancora a casa di Elomari e come da lei spiegato non ha alcuna intenzione di tornare a Roma (per il momento). I due sono soliti effettuare delle live su TikTok in cui si divertono a parlare e rispondere alle curiosità dei loro fan, ma non mancano momenti di tenerezza e repliche ai loro detrattori.