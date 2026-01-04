La prima settimana dell’anno a Palazzo Palladini si apre sotto il segno dell’incertezza e di svolte radicali che colpiranno i protagonisti storici della soap, portando a galla vecchi fantasmi e nuove, inaspettate tensioni. Queste ultime coinvolgono soprattutto Raffaele e Ornella. Nel frattempo il successo crea a Nunzio diversi problemi con Rossella.

Il dilemma morale di Eduardo e il caos dei baby-sitter

La settimana inizia con un colpo di scena che riguarda Eduardo. Proprio quando il suo inserimento come lavoratore nel condominio sembrava cosa fatta, un’offerta ambigua mette in crisi il suo processo di onestà.

Il bivio tra la lealtà verso Damiano e il legame con Stella lo spinge verso un baratro pericoloso, mettendo a rischio i progressi fatti con Clara. Nel frattempo, sul versante leggero, Guido e Mariella commettono l'errore di affidare il piccolo Lollo alle cure di Cotugno. L'eccentrico vigile si rivelerà una scelta disastrosa, innescando una serie di malintesi comici ma potenzialmente problematici per la coppia.

Nuvole nere su Damiano e malinconie in portineria

A metà settimana, il clima si fa cupo per Damiano, frustrato da un'inchiesta sui furti che non accenna a sbloccarsi e preoccupato dalle possibili vendette di Grillo. Intanto, l'aria di cambiamento a Palazzo Palladini si fa pesante: Raffaele, pur avendo pianificato la pensione, inizia a soffrire profondamente all'idea di abbandonare il suo storico ruolo di portiere.

Nel frattempo Ornella riflette in silenzio sulle proprie scelte, gli amici del Giordano preparano una festa a sorpresa, ignari del turbine di tristezza che sta travolgendo l'uomo. Eduardo, intanto, rompe gli indugi e cerca di ottenere il nulla osta da Rino e Angelo per unirsi alla banda criminale di Stella.

Nunzio star del web e la crisi dei Giordano

Mentre il Vulcano si trasforma in un set mediatico per volere di Micaela, che decide di sfruttare il fascino di Nunzio per attirare clienti, la situazione tra Raffaele e Ornella precipita. Il ripensamento del portiere sul suo addio al lavoro crea una spaccatura nel matrimonio, lasciando scontenti tutti i condomini che già intravedevano nuovi equilibri.

La "trasformazione" di Nunzio in chef seducente scatena la gelosia repressa di Rossella, un varco emotivo in cui Micaela si tufferà con la sua solita ironica cattiveria.

Resa dei conti legale

In chiusura di settimana, la pressione della giustizia si fa insostenibile per Gennaro. Le ammissioni di Okoro lo hanno messo con le spalle al muro e, ormai privo di vie d'uscita legali, l'uomo si lascia tentare da un piano azzardato e pericoloso. Per Rosa, invece, il destino ha in serbo una delusione bruciante che segnerà profondamente il suo umore nei giorni a venire.