La registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio si è aperta con il racconto di Ciro Solimeno dei contatti che avrebbe avuto con Martina De Ioannon quando lui era il corteggiatore e lei la tronista. Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi hanno svelato che il ragazzo era pronto ad abbandonare il programma per la vergogna di aver violato il regolamento, ma Maria De Filippi e le sue corteggiatrici lo hanno convinto a pensarci un po' per non prendere una decisione troppo affrettata.

Martina ancora protagonista a Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, sono tante e tutte spiazzanti.

La puntata è cominciata con la messa in onda di un video in cui Ciro parlava delle telefonate e degli incontri che avrebbe avuto con Martina nel periodo in cui lei era sul trono, un racconto dettagliato che ha sorpreso tutti i presenti.

Il giovane è apparso turbato e molto dispiaciuto, si è scusato più volte e si è detto pronto a lasciare il programma anche in quel momento.

Solimeno ha espresso la volontà di abbandonare il trono, ma Maria De Filippi è intervenuta per invitarlo a pensarci bene.

Secondo la conduttrice, infatti, il ragazzo non avrebbe fatto nulla di grave e potrebbe continuare il percorso nel dating-show proprio per dimostrare che intende voltare pagina definitivamente.

La telefonata con la mamma dietro le quinte

Anche le corteggiatrici di Ciro sono intervenute per provare a dissuaderlo dal pensiero di ritirarsi, ma lui non se l'è sentita di prendere una decisione.

Il tronista di Uomini e donne è uscito dallo studio e ha chiesto di poter telefonare alla mamma per avere un consiglio sincero sul da farsi.

Probabilmente si saprà qualcosa in più sul futuro di Solimeno dalle anticipazioni della registrazione del 13 gennaio.

La frecciatina di Tina a Gianmarco

Gianni e Tina sono rimasti senza parole di fronte al racconto di Ciro, ma il pensiero di Cipollari è andato subito a Gianmarco e a cosa farà quando scoprirà cosa sarebbe successo alle sue spalle durante il trono di Martina.

"Voglio vedere proprio come reagisce Gianmarco adesso", ha commentato l'opinionista di Uomini e donne con tono ironico e pungente.