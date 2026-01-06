A Uomini e donne sono in arrivo nuovi tronisti, o almeno questo è quello che si vocifera sul web da quando sono ricominciate le registrazioni dopo le feste. Oggi, 6 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso un'indiscrezione su un personaggio che sarebbe in lizza per il trono nella seconda parte della stagione: si dice che la redazione avrebbe contattato Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D'Alterio e protagonista dell'ultima stagione del Grande Fratello.

Il rumor sul futuro del trono Classico

Flavio ha fatto la sua scelta prima di Natale e Cristiana ha annunciato che la farà la prossima settimana, quindi il cast del trono Classico di Uomini e donne va verso una fase di rinnovamento.

In queste ore anche Lorenzo Pugnaloni ha confermato che a breve cambieranno alcune cose nel dating-show, soprattutto tra i protagonisti della versione "giovani".

"Valentina, ex di Domenico del GF è stata contattata ieri (5 gennaio) per il trono. Da quello che abbiamo appreso da numerose voci di corridoio, sarebbe stata contattata già mesi fa", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram poco fa.

Secondo questo rumor ancora tutto da verificare, dunque, chi lavora a U&D avrebbe messo gli occhi sull'ex compagna del muratore di Scampia e vorrebbe affidare anche a lei le sorti del trono Classico della seconda parte della stagione.

"Accetterà?", si è chiesto il blogger sempre sui social.

Novità in arrivo a Uomini e donne

Come ha confermato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, a Uomini e donne stanno per cambiare diverse cose.

"Dopo la scelta di Flavio e quella imminente di Cristiana, ci sarà spazio per alcuni volti nuovi", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo account social.

Al momento quelli che circolano in rete sono solo rumor, ma a breve potrebbero essere confermati oppure smentiti dalle anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios dopo le nuove registrazioni.

L'annuncio di Cristiana e l'addio di Marco a Sara

Nel corso della registrazione di Uomini e donne che c'è stata il 5 gennaio, Cristiana ha annunciato che la prossima settimana sceglierà uno tra Ernesto e Federico.

La ragazza passerà una giornata intera con i suoi corteggiatori e poi deciderà con chi vorrebbe fare coppia anche lontano dai riflettori.

Se la 23enne siciliana è pronta a concludere il proprio percorso nel dating-show, Sara è ancora in alto mare e in evidente difficoltà.

L'altro giorno, infatti, Marco ha deciso di autoeliminarsi e la giovane non si è opposta, anzi ha detto che non vuole rincorrere nessuno.

Pochi minuti dopo, però, Gaudenzi si è contraddetta perché ha scelto di raggiungere Jakub a Verona (non si è presentato alle riprese di lunedì) per un chiarimento.