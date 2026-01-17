Non è passata neanche una settimana da quando Sara Gaudenzi ha scoperto che Jakub Bakkour non intende più corteggiarla. Il ragazzo ha detto "no" ad un riavvicinamento con la tronista di Uomini e donne martedì scorso, e lo ha fatto non presentatosi alla registrazione che si è svolta quel giorno. Come hanno fatto notare diversi fan a Lorenzo Pugnaloni, il modello starebbe trascorrendo le sue serate tra eventi e balli in discoteca, come se avesse già voltato pagina.

Come sta Jakub fuori dagli studi di Uomini e donne

L'avventura di Jakub a Uomini e donne è finita da alcuni giorni, ed è stato lui stesso a volerla interrompere dopo circa tre mesi e mezzo.

Le anticipazioni della registrazione che c'è stata il 13 gennaio, infatti, svelato che il corteggiatore non si è presentato in studio e ha spiegato alla redazione che non intende andare avanti nella conoscenza con Sara dopo le ultime liti che hanno avuto davanti alle telecamere.

La tronista è apparsa sconfortata e delusa dall'atteggiamento del suo pretendente, invece lui sembra aver già metabolizzato l'addio al programma.

Come hanno notato alcuni fan in queste ore, questa settimana Jakub ha partecipato a diversi eventi di moda a Milano e si è divertito in discoteca con gli amici.

Il commento dell'esperto Lorenzo Pugnaloni

I contenuti che Jakub ha pubblicato su Instagram in questi giorni, hanno spinto molti fan di Uomini e donne a pensare che avrebbe già messo da parte Sara e l'esperienza nel programma.

"Quando sta soffrendo, poverino", ha ironizzato Lorenzo Pugnaloni dopo aver visto le foto e i video delle serate in discoteca dell'ormai ex corteggiatore.

L'esperto di gossip, però, se l'è presa soprattutto con la tronista scrivendo: "Le sta bene, l'avevamo avvisata tutti sugli elementi che ha tenuto. Chi è causa del suo mal, piange sé stesso".

La frecciatina di Marco dopo l'autoeliminazione

In queste ore sul web si sta parlando molto anche della frecciatina che Marco avrebbe lanciato a Sara tramite il suo account Instagram.

"L'uomo che vuoi tu non è mai nato", ha scritto il giovane in una storia che ha subito catturato l'attenzione dei fan di Uomini e donne.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione del 19 gennaio, potrebbero fare chiarezza sul futuro di Guandenzi nel dating-show, attualmente a rischio in quanto le è rimasto solo Simone come corteggiatore.