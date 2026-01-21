Sono passati quasi due anni dall'addio di Alessandro Vicinanza al parterre di Uomini e donne, ma la curiosità dei fan sulla sua vita è ancora molto forte. In un paio di video che ha pubblicato su Instagram, l'ex cavaliere ha parlato dei furti che avrebbe subito da quando è un personaggio pubblico, circa cinque in soli tre anni. Anche Roberta Di Padua sarebbe stata derubata di recente, e il suo compagno ha deciso di sfogarsi sui social dicendosi stufo di questa situazione.

Le parole di Alessandro sui social

Alessandro manca dagli studi di Uomini e donne da circa due anni, ovvero da quando ha deciso di fidanzarsi con Roberta del parterre femminile.

L'ex cavaliere continua a raccontare la sua vita sui social, dalle vacanze con la compagna in giro per il mondo alla quotidianità tra impegni di lavoro e cene fuori.

L'altro giorno, però, Vicinanza ha attirato l'attenzione di molti utenti di Instagram raccontando delle disavventure che avrebbe vissuto da quando ha cominciato a partecipare al dating-show.

"Sono stato derubato cinque volte in tre anni, l'ultima domenica scorsa nel cuore di Roma e in pieno giorno. Non se ne può più", ha detto l'ex protagonista del trono Over sul suo account personale.

I progetti di vita con Roberta

I furti dei quali Alessandro ha parlato sui social riguarderebbero sia la sua auto che le carte di credito che le sarebbero state portate via dopo una cena al ristorante.

Nonostante tutte queste disavventure, l'ex cavaliere di Uomini e donne non ha perso il sorriso e anzi ha consigliato a chi lo segue sui social di tenere gli occhi aperti in qualsiasi situazione.

L'imprenditore di Salerno, inoltre, in questo periodo ha intrapreso una convivenza con la fidanzata a Cassino, dove hanno preso casa dopo circa due anni insieme.

Le ospitate a Uomini e donne

Il prossimo febbraio Roberta e Alessandro festeggeranno due anni di fidanzamento e i fan sperano di rivederli a Uomini e donne prima della fine della stagione in corso.

La coppia è già stata ospite di Maria De Filippi in passato, e l'ultima volta la dama ha sorpreso il compagno regalandogli le chiavi della casa dove sono andati a convivere durante le vacanze di Natale.