La prima ospite del podcast Non lo faccio x moda del 2026 è stata Nilufar Addati, influencer ed amatissima ex tronista di Uomini e donne. Giulia Salemi ha chiacchierato a lungo con la ragazza, e ha voluto anche indagare sui rumor che circolano ultimamente su un presunto riavvicinamento con Giordano Mazzocchi. L'ex protagonista del dating-show ha ricordato con affetto la storia d'amore con il dj, e poi ha reso felici i fan dicendo che se si fossero conosciuti da adulti forse starebbero insieme.

Le dolci parole per l'ex fidanzato

Da settimane sul web si vocifera di un possibile ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano, anzi sono soprattutto i fan a sperarlo dopo aver raccolto alcuni indizi sui social.

Nel corso di un'intervista che concesso a Giulia Salemi per il suo podcast, però, l'ex tronista di Uomini e donne ha parlato di Mazzocchi al passato: anche se non ha smentito i rumor che la vorrebbero di nuovo vicina all'ex, l'influencer ha lasciato intendere che non sarebbero tornati insieme come tanti hanno ipotizzato nell'ultimo periodo.

"Il problema è stato che eravamo due bambini. Io ero troppo piccola, avevo 19 anni. Se ci fossimo incontrati da grandi, magari le cose sarebbero andate diversamente e staremmo ancora insieme", ha dichiarato Addati.

‘’ magari tu e Giordano stavate ancora insieme ‘’

‘’ magari si chi lo Sa’’

NILUFAR 😭😭 pic.twitter.com/g4TnqKSXYs — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) January 12, 2026

Le speranze dei fan di Uomini e donne

Anche se Nilufar ha lasciato intendere che attualmente non c'è nulla tra lei e Giordano, tra i fan di Uomini e donne c'è chi spera ancora in un ritorno di fiamma fra loro dopo quasi otto anni.

"Nilufa mi fa piangere quando parla di lui", "Facciamo qualcosa", "Lui deve ascoltare queste parole"; "L'addio non è una possibilità tra questi due", "Forse lei non sa che lui è single, diciamoglielo noi", "Che gioia ascoltarla quando parla di Giordano", "Mandiamo quest'intervista a lui", si legge su X in queste ore.

Nessun commento da parte di Giordano

Se in queste settimane Nilufar si è un po' esposta con storie su Instagram e un'intervista, Giordano non ha rilasciato dichiarazioni sui rumor che lo vorrebbero di nuovo single e soprattutto vicino alla storica ex.

Il dj non né confermato e né smentito la fine della sua ultima relazione, così come non ha commentato le fantasie di chi vorrebbe rivederlo in coppia con la ragazza che lo ha scelto a Uomini e donne più di otto anni fa.