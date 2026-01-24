In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato quando ci saranno le prossime registrazioni di Uomini e donne: il cast si ritroverà in studio martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, e le anticipazioni che trapeleranno quei giorni serviranno per fare chiarezza sul futuro di Gemma Galgani nel programma. La volta scorsa la dama ha minacciato di abbandonare il dating-show in preda allo sconforto, quindi ora i fan sono curiosi di sapere se confermerà questo pensiero oppure no.

Quando si registra Uomini e donne

Gemma lascerà davvero Uomini e donne come ha minacciato nel corso dell'ultima registrazione?

I fan se lo stanno chiedendo da diversi giorni, ma soltanto martedì 27 gennaio sapranno la verità.

La prossima settimana le riprese delle nuove puntate non ci saranno a partire da lunedì, ma 24 ore dopo: dame, cavalieri e tronisti saranno in studio sia martedì che mercoledì e racconteranno cos'è accaduto tra loro lontano dai riflettori o in esterna.

La curiosità del pubblico, però, è tutta per la decisione di Galgani sul suo futuro nel dating-show: a sette giorni di distanza dalla crisi che ha avuto davanti alle telecamere, la 76enne svelerà se continuerà a cercare l'amore in tv oppure se uscirà di scena dopo 17 anni.

Il pubblico non crede all'addio di Gemma al cast

Le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione del 27 gennaio sveleranno se Gemma sarà ancora nel parterre, ma la maggior parte del pubblico sembra sapere già come andranno le cose.

In 17 anni, infatti, la dama ha minacciato più volte di lasciare Uomini e donne, ma non l'ha mai fatto: i fan, dunque, sono quasi convinti che martedì prossimo Galgani sarà regolarmente in studio e ruberà la scena agli altri componenti del cast con confronti, chiarimenti e sfuriate.

L'ultimo due di picche di Mario

La crisi che ha avuto Gemma nell'ultima registrazione potrebbe dipendere dall'ennesimo rifiuto: nel giorno del suo 76° compleanno, infatti, la dama di Uomini e donne si è riproposta a Mario ma è stata respinta.

Il cavaliere non intende riallacciare una frequentazione con Galgani e lo sta dicendo da quando l'ha interrotta la prima volta più di due mesi fa.

La protagonista del trono Over, però, non si rassegna e continua a dichiararsi innamoratissima dell'imprenditore pugliese.