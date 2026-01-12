Continuano a trapelare anticipazioni su quello che è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio. Gemma Palagi, ad esempio, ha svelato che tra Edoardo e Alessio Pili Stella c'è stata una lite molto accesa: i due sono arrivati faccia a faccia, sono stati sul punto di mettersi le mani addosso e si sono rivolti offese. Barbara De Santi è intervenuta per andare contro l'imprenditore che ha frequentato all'inizio della stagione.

La discussione tra gli Over di Uomini e donne

Il 12 gennaio ci sono state nuove riprese di Uomini e donne, e le anticipazioni del web svelano che due componenti del parterre Over stavano per mettersi le mani addosso.

Stando a quello che è trapelato alla fine della registrazione odierna, Alessio è intervenuto quando al centro dello studio c'era Edoardo che stava parlando della sua frequentazione con una signora e del "no" che ha ricevuto da Lucia.

Tra i due è nata una forte lite quando Pili Stella ha dato del falso al "collega" e gli è andato faccia a faccia.

Agli Elios, dunque, questo lunedì si è sfiorata la rissa e non sono mancati neppure gli insulti: "Allontanati che hai un alito schifoso", ha detto Edoardo nel momento in cui Alessio si trovava a pochi centimetri dal suo viso.

Barbara ha preso la parola e si è schierata dalla parte di Alessio, e quindi contro l'uomo con il quale è uscita per un periodo prima delle vacanze di Natale.

Le lamentele di Gemma

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio si è parlato anche di Gemma e di come ha reagito all'intervista di Mario a Verissimo.

La dama si è un po' lamentata delle parole con le quali Lenti l'ha descritta nel salotto di Silvia Toffanin, e questo li ha portati a discutere per l'ennesima volta in studio.

La scelta di Cristiana e le rivelazioni di Ciro

Per quanto riguarda il trono Classico, il 12 gennaio è stato dato spazio a Ciro e alla sua verità sul legame che avrebbe avuto con Martina nel periodo in cui si frequentavano a Uomini e donne.

Il tronista ha parlato di telefonate e incontri all'insaputa della redazione, poi ha detto che vorrebbe abbandonare il programma perché non si sente più a suo agio dopo quello che ha rivelato.

Cristiana, invece, ha concluso il suo percorso scegliendo Ernesto: tra i due ci sono stati baci e dolci parole dopo un romantico ballo al centro sotto una cascata di petali rossi.