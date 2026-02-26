È stato un momento emozionante quello che l'Ariston (e tutta Italia) ha vissuto durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Achille Lauro, co-conduttore insieme a Carlo Conti, Laura Pausini, Pilar Fogliati e Lillo, è stato protagonista di una esibizione indimenticabile sulle note di Perdutamente, un'esibizione dedicata alle vittime di Crans Montana.

Achille Lauro omaggia le vittime Crans Montana con Perdutamente

Achille Lauro è stato assoluto protagonista della seconda serata di questo Festival di Sanremo. Non lo ha fatto solo con la sua simpatia e i suoi magnifici abiti, ma anche con la sua musica.

Dopo l'esibizione sulle note di "16 marzo" in duetto con Laura Pausini, infatti, il cantautore romano ha emozionato tutto l'Ariston con una esibizione che nessuno potrà dimenticare.

Carlo Conti ha specificato che, secondo i programmi, Achille Lauro avrebbe dovuto cantare "Incoscienti giovani", il brano presentato durante l'edizione 2025 del Festival. La tragedia di Crans Montana avvenuta la notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, con 40 morti e più di 100 vittime (soprattutto giovanissimi), ha però cambiato i piani. Non poteva essere altrimenti.

Le parole di Achille Lauro dopo l'esibizione

Accompagnato dal soprano Valentina Gargano e da un coro di venti elementi, Achille Lauro si è esibito sulle note del suo brano Perdutamente, canzone diventata simbolo di questa tragedia avvenuta in Svizzera.

Un'esibizione che ha raccolto la standing ovation di tutto il teatro Ariston e commenti emozionati anche sui social.

"Vorrei dire una cosa molto importante: la musica ha il compito di accompagnarci nella vita, non è solo intrattenimento ma qualcosa di più viscerale. Se questa cosa può aver confortato anche solo una persona e aver fatto del bene, per noi era un dovere", ha poi commentato il cantautore. Carlo Conti ha sottolineato che l'omaggio era verso le vittime e "perché certe tragedie non accadano mai più". Lauro, da sempre attento alle tematiche giovanili, ha voluto così ricordare i giovani che hanno perso la vita la notte di Capodanno.

Perdutamente, la canzone simbolo di una tragedia

Qualche giorno dopo la tragedia di Crans Montana, Perdutamente è diventata la colonna sonora di questa tragedia.

È infatti questa la canzone scelta dalla mamma di una delle vittime, Achille Barosi, per salutare per sempre suo figlio.

Dopo aver visto il video, Carlo Conti e Achille Lauro non hanno avuto dubbi. Durante la seconda serata doveva esserci un omaggio alle vittime di questa tragedia che ha segnato in modo indelebile questo 2026.