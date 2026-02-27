Per la Roma oggi è un giorno decisivo. Ci sono infatti delle importanti novità dopo le notizie circolate negli scorsi giorni a proposito di Paulo Dybala e sulla partita contro la Juventus. La Joya è infatti stato alle prese con un infortunio al ginocchio nelle scorse settimane. La situazione però sembra essere migliorata e le prossime ore saranno decisive per capire se il giallorosso potrà tornare o meno per la gara di domenica sera contro i bianconeri.

Dybala, oggi la Roma decide sul rientro

Le ultime notizie arrivate da Trigoria infondono buone speranze sul futuro di Dybala.

Nella giornata di giovedì, infatti, l'attaccante argentino ha intensificato i carichi di lavoro dopo l'infortunio al ginocchio delle ultime settimane. Si tratta di un segnale positivo in vista del rientro che potrebbe avvenire già domenica sera, almeno tra i convocati.

Fermo dallo scorso 25 gennaio, Dybala punta a tornare. Sarà decisivo il test di oggi, in cui si valuteranno le sue condizioni per essere certi di non bruciare il rientro dell'attaccante. La parola d'ordine sembra essere prudenza, nonostante la partita difficile a cui la Roma sta andando incontro.

Una partita importante per Dybala e i giallorossi

Quella che si gioca domenica sera è una partita dal sapore romantico per Paulo Dybala.

La Joya potrebbe infatti trovarsi faccia a faccia contro la squadra che lo ha fatto crescere in Italia e lo ha fatto diventare uno dei calciatori più apprezzati in tutto il paese e non solo.

Sarà un match importante per le due squadre. Mancano ancora tre mesi al termine della stagione ma questa partita avrà un ruolo fondamentale in vista della qualificazione in Champions League. Roma e Juve si stanno infatti giocando infatti il posto e questi tre punti potrebbero essere decisivi. Motivo per cui Gian Piero Gasperini vuole avere a disposizione tutti i suoi pezzi da novanta, compreso appunto Dybala, elemento fondamentale della sua formazione.

Roma, niente da fare per Soulé

Da una parte c'è la possibilità concreta che Dybala possa scendere in campo contro la Juventus, titolare o no.

Dall'altra c'è invece una notizia che i tifosi giallorossi apprezzano di meno. Il protagonista è Matias Soulé. L'attaccante argentino classe 2003 è infatti alle prese con una pubalgia che lo sta tenendo lontano dal campo da qualche settimana.

La situazione è infatti poco incoraggiante. Anche per lui si tratterebbe di una partita importante dal punto di vista personale (ha vestito la maglia bianconera dal 2021 al 2023), ma l'argentino non sembra essere ancora pronto per il ritorno. Gasperini sta pensando a una strategia per rimediare alla sua mancanza. Tra le opzioni più accreditate ci sono Venturino e Zaragoza al fianco di Pellegrini. In alternativa, il mister giallorosso potrebbe puntare su Cristante. Davanti, confermato Malen, assoluto protagonista di queste ultime partite della squadra capitolina.