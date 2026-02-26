Sommer lascia l'Inter. Sono ore tese quelle che i neroazzurri stanno vivendo. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per opera del Bodo martedì sera, si inizia anche a parlare di calciomercato. Questa volta al centro delle voci di mercato è finito il portiere svizzero, pronto per l'addio nei prossimi mesi dopo tre stagioni.

Sommer, addio all'Inter: le voci di mercato

Varie voci di mercato vogliono Sommer a un passo dall'addio all'Inter alla fine di questa stagione. Dopo tre anni segnati da alti e bassi (uno scudetto vinto, ma anche alcune delusioni), lo svizzero è pronto per salutare Milano alla ricerca di una nuova avventura.

Si parla di un possibile addio a parametro zero: Sommer darà infatti il suo addio ai neroazzurri da svincolato, aprendo a una situazione complicata per l'Inter. Sarà infatti necessario un grosso investimento per assicurarsi un portiere di alto livello tra i pali. Marotta sta già mettendo le mani avanti: nel suo mirino ci sono almeno due nomi.

Svilar nel mirino dell'Inter, ma non è il solo

Marotta ha ben presente il nome da portare a Milano. Risponde a quello di Mile Svilar. Il portiere belga classe 1999 sta vivendo una stagione fantastica alla Roma, dopo gli anni passati al Benfica. Secondo le voci di mercato, sembra che il sogno di Giuseppe Marotta e della dirigenza neroazzurra sia proprio lui.

Non sarà facile però strappare il portiere belga ai giallorossi. Motivo per cui alla fine l'Inter potrebbe ripiegare su un profilo più accessibile, cioè quello di Guglielmo Vicario, che al momento si trova tra i pali del Tottenham, dove ha conquistato l'attenzione di tutto il panorama calcistico internazionale. Vicario, però, è anche tra gli obiettivi della Juventus. I prossimi mesi saranno decisivi per capire come si muoverà la società nerazzurra.

Inter, resta l'incognita Josep Martinez

Molti si chiedono quale sarà il futuro di Josep Martinez, al momento secondo portiere neroazzurro. Lo spagnolo ha trovato poco spazio in campo quest'anno, complice anche la vicenda di cronaca che lo ha visto suo malgrado protagonista.

La sensazione generale è che, nonostante il suo evidente talento come portiere, Martinez non sia ancora pronto per essere titolare di una squadra come l'Inter. Ma non è ancora chiaro se resterà come secondo o se andrà via come Sommer in estate.