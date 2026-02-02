Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Lope abbandonerà la tenuta dopo aver ricevuto un'allettante proposta di lavoro. La partenza del cuoco sconvolgerà Vera, la quale accuserà Teresa di averlo cacciato dal suo posto di lavoro.

Lope abbandona La Promessa, Vera disperata

La quinta stagione de La Promessa iniziata da poche settimane in Spagna porterà molte novità per il pubblico italiano. Tutti i nodi verranno al pettine. Leocadia e Lorenzo dovranno affrontare molte difficoltà che li metteranno alla prova.

Se Catalina scapperà per non mettere in pericolo la sua famiglia, anche per Lope non ci sarà più futuro alla tenuta. Il cuoco riceverà una proposta di lavoro da parte di un buon ristorante e per questo deciderà di abbandonare il palazzo. Lope farà così i bagagli e lascerà il marchesato. Allo stesso tempo, l'uomo metterà fine alla storia d'amore con Vera, la quale se la prenderà con Teresa credendo che l'abbia cacciato dal suo posto di lavoro. In realtà il cuoco non se la sentirà più di rinunciare al suo sogno di diventare uno chef stellato.

Enrique Fortun (Lope) esce di scena

La partenza di Lope sarà definitiva. Il giovane non tornerà più a La Promessa, dimostrando di trovarsi molto bene nel suo nuovo lavoro e superando la distanza dai suoi amici.

Dietro tale uscita di scena, c'è la scelta del suo interprete Enrique Fortun di lasciare il suo personaggio per cimentarsi in una nuova esperienza artistica. L'attore spagnolo aveva pubblicato un messaggio nel suo profilo Instagram dove aveva ringraziato colleghi, autori e staff per la grande opportunità lavorativa vissuta.

Tono non ha voluto avere rapporti con sua madre Simona

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Ricardo ha confessato a Romulo di sentirsi combattuto tra il passato e il presente con Ana. Intanto Manuel è apparso sempre più determinato ad aiutare Simona a ricucire il rapporto con Tono. Quest'ultimo è scappato dalla tenuta, trovando riparo nel rifugio di Padre Samuel.

Il sacerdote si è rifiutato d'intervenire direttamente ad aiutare Manuel (Arturo Garcia Sancho) a fare da paciere tra Tono (Alvaro Quintana) e Simona. Il marchese ha comunque raggiunto il rifugio dove ha parlato con il saldatore che ha rifiutato di avere ogni contatto con sua madre, rea di averlo abbandonato in fasce.

Catalina, invece, è apparsa sofferente per i postumi del parto cesareo necessario per salvare la vita a lei e al secondo gemello dopo la nascita della prima figlia avvenuta nel bosco con l'aiuto di Angela e Curro.