Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano la nascita di una nuova passione che sembra già destinata a generare spaventosi conflitti: Deacon bacia Taylor tradendo Sheila.

Nella puntata del 30 gennaio andata in onda sulla CBS, gli autori di Beautiful hanno voluto innescare una bomba, spingendo Deacon Sharpe tra le braccia di Taylor. Una prospettiva forse soprendente per il pubblico italiano che non ha mai immaginato un legame tra i due: la madre di Steffy e il padre di Hope hanno sempre vissuto storyline parallele, senza mai sfiorarsi davvero.

Tutto cambierà nei prossimi mesi, quando Deacon comincerà a frequentare come paziente lo studio di psichiatra di Taylor.

Fra i due nascerà un'immediata intesa. Le premesse per un match appassionato ci sono tutte. Taylor, dopo aver vissuto l’ennesima delusione amorosa con Ridge, che continua imperterrito a oscillare tra lei e Brooke, si lascerà intrigare dalla personalità del suo nuovo paziente. Dall'altro lato, Deacon, pur continuando a investire sentimenti ed energie nel suo legame con Sheila, si scoprirà d'improvviso insoddisfatto: l'uomo sentirà il bisogno di una relazione realmente sana o stabile.

Entrambi cercheranno di resistere all'attrazione, ma invano. E nella puntata del 30 gennaio 2026 andata in onda negli USA avverrà l'inevitabile.

Taylor, accogliendo Deacon nel suo studio di psichiatra, ammetterà finalmente di non volerlo perdere. Chiederà dunque al padre di Hope di allontanarsi da Sheila.

Deacon tradisce Sheila: il bacio proibito con Taylor

Taylor giocherà a carte scoperte, rivelando a Deacon di non considerarlo più un semplice paziente. In questo senso, avendo già oltrepassato un limite deontologico, gli farà capire di non poter più essere la sua terapeuta. Di fronte a tale confessione, anche Deacon ammetterà di essere infatuato dell'ex moglie di Ridge Forrester. Le prenderà quindi la mano e le dirà quanto la desidera.

Sheila, intanto, aspetterà il suo uomo al Giardino. L'ex infermiera, credendo che il suo Deacon sarà presto da lei, fantasticherà a occhi aperti sui possibili risvolti della bella cena romantica che gli ha organizzato.

Immaginerà persino di ballare un lento con lui. In tutto ciò, Deacon Sharpe sarà invece accanto a Taylor, per rivelarle ciò che lo tormenta. Il padre di Hope confesserà di aver passato la vita a cercare una donna bella, sensibile e intelligente come Taylor.

Dopo aver ammesso con sé stesso di non poter più continuare a stare con Sheila, Deacon avvicinerà le sue labbra a quelle della psichiatra. Nonostante entrambi temano le possibili rappresaglie di Sheila Carter, non potranno fare a meno di confessarsi il loro amore e di scambiarsi un appassionatissimo bacio.

Riepilogo delle ultime puntate

Nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nella settimana conclusiva di gennaio 2026, Steffy è apparsa sconvolta dall'atteggiamento di suo marito Finn.

La CEO della Forrester Creations teme non solo per la sicurezza della sua famiglia ma anche che suo marito possa essere manipolato dalla sua madre biologica. E così, mentre Sheila tenta di riavvicinarsi al figlio, Steffy impone al giovane medico un nuovo ultimatum: se continuerà a vedere la madre, perderà la sua famiglia.

A difendere Sheila c'è Deacon, che ora vuole persino sposarla. Liam lo ha per questo affrontato, accusandolo di mettere a rischio la sicurezza di Hope e dei Forrester. Nonostante l'intervento di Liam, Deacon non ha cambiato idea. Fermo nelle sue intenzioni, ha persino chiesto a Hope di essere la sua damigella d'onore e di convincere Finn a fare da testimone a Sheila.