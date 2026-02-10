Nell'episodio di Beautiful andato in onda sulla CBS il 6 febbraio 2026, dopo aver saputo da Steffy di Taylor e Deacon, Ridge coglierà la nuova coppia sul fatto.

Dopo settimane di tensioni sotterranee, sospetti e paure crescenti, la situazione esploderà nel momento in cui Steffy deciderà di raccontare al padre tutto ciò che ha scoperto. A inquietare i Forrester sarà l'intesa tra Taylor Hayes e Deacon Sharpe. Tra terapeuta e paziente c’è infatti qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nelle prossime puntate della soap, secondo le anticipazioni americane, Deacon si avvicinerà infatti a Taylor, cercando in lei un sostegno psicologico.

Il padre di Hope, sebbene ancora legato a Sheila, ammetterà a sé stesso e alla terapeuta di sentire il bisogno di un amore meno tormentato e di una compagna più "ordinaria". Steffy si accorgerà subito che la madre apparirà intrigata da Deacon e le consiglierà di non lasciarsi trascinare in una storia complicata e pericolosa.

Presto, però, Taylor e Deacon cederanno alla loro passione. E Steffy si accorgerà di quanto accaduto. Turbata e soprattutto convinta che la madre stia commettendo un gravissimo errore, la giovane Forrester affronterà suo padre Ridge per metterlo in guardia. Steffy gli dirà di non temere solo Deacon, ma anche una possibile rappresaglia di Sheila.

Ridge, ancora diviso tra passato e presente, affronta Deacon: vuole riprendersi Taylor

Sconvolto dalla rivelazione della figlia, Ridge non perderà tempo. Si precipiterà da Taylor deciso a ottenere risposte, e a quel punto dovrà subire una conferma che lo lascerà senza parole: vedrà Taylor e Deacon insieme, che si baciano appassionatamente. Quel bacio rappresenterà per Ridge una vera e propria offesa.

La reazione dello stilista sarà un misto di incredulità, gelosia e senso di tradimento. Negli anni, Ridge si è riconciliato più volte con Taylor, per poi tornare sempre da Brooke. Ma ogni volta che la madre dei suoi figli si è avvicinata a qualcun altro, lui si è sentito minacciato. E così accadrà anche stavolta.

Dunque, Ridge che non immaginava la sua ex fra le braccia di un uomo come Deacon, si preparerà a tornare alla carica.

L’irruzione di Ridge mentre Taylor e Deacon sono insieme non rappresenterà solo un colpo di scena. La scena fungerà da vero e proprio detonatore emotivo. Ridge dovrà infatti confrontarsi con sentimenti che credeva di aver archiviato.

Riepilogo delle ultime puntate di Beautiful

Intanto, le puntate italiane più recenti, quelle trasmesse da Canale 5 nei primi giorni di febbraio 2026, hanno riportato al centro della scena la temibile Sheila Carter, che tutti avevano creduto morta. E ora Sheila sembra intenzionata a sposare Deacon e a coinvolgere suo figlio Finn nel matrimonio come testimone.

Tale volontà ha però sconvolto Steffy.

La giovane CEO della Forrester Creation teme che il marito possa lasciarsi di nuovo manipolare dalla madre biologica. Finn, per ora, è combattuto: non vuole inquietare sua moglie, alla quale ha promesso di star lontano da Sheila, ma dall'altro lato crede che sua madre sia cambiata e che meriti di essere felice.

Anche Hope ha lasciato intendere di voler sostenere il matrimonio fra suo padre e Sheila. E questa sua posizione ha già fatto infuriare Steffy. Qualcosa cova sotto la cenere. Hope soffre da tempo di forti mal di testa, e Finn si sta occupando di lei con grande sensibilità. Anche Steffy ha già subodorato una pericolosa intesa fra il marito e la rivale.