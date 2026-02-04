Secondo quanto riporta il settimanale Chi magazine, dopo la rottura con Andrea Iannone, Elodie avrebbe consolidato il suo rapporto con Franceska Nuredini e insieme sarebbero andate a convivere sotto lo stesso tetto.

L'indiscrezione sulla vita privata di Elodie desta clamore

"Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più legate: le vediamo mentre, a braccetto, vanno a fare shopping per la casa", fa sapere il magazine di gossip, Chi, sulla cantante scoperta ad Amici di Maria De Filippi e la sospetta dolce metà. Almeno per il momento Elodie e Franceska Nuredini si riservano della facoltà di mantenere il silenzio mediatico sui gossip che le vedrebbero protagoniste di una relazione.

Chi magazine le ha immortalate in una serie di scatti che le ritrae insieme in Thailandia e poi a Milano, e poi ancora dal parrucchiere. Tra le altre foto curiose le due appaiono immortalate insieme alle prese di una visita in un negozio di accessori per la casa.

La cantante Elodie é ferma dagli impegni lavorativi in musica: la transizione personale ed artistica

Nonostante il debutto di nuovi singoli e collaborazioni nel corso dell'ultimo anno, dal punto di vista lavorativo Elodie ha deciso di fermarsi per ciò che concerne gli impegni nella musica. La cantante ha infatti comunicato il suo stop dai concerti fino al 2027: Durante l'ultimo tour, la cantante ha annunciato in lacrime la necessità di prendersi una pausa per recuperare energie fisiche e mentali, fissando il suo ritorno ufficiale sui palchi per il 2027.