Fedez ha scelto Luca Jurman come vocal coach per prepararsi vocalmente in vista del Festival di Sanremo 2026, che lo vedrà concorrente tra i Big. Una decisione che, intanto, ha diviso gli utenti nel web.

Fedez collabora con Luca Jurman

É stato lo stesso Fedez a divulgare la notizia della collaborazione avviata con Luca Jurman, prima di prendere parte al prossimo Festival della Canzone italiana. In un video diramato sui suoi profili social, Fedez si é lasciato ritrarre insieme all'ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, sfoggiando un sorriso che ha sorpreso i fan attivi nel web.

Dietro la scelta di ingaggiare il coach coach, da parte del rapper, vi é a quanto pare l'intenzione di migliorare l'intonazione nel canto dal vivo in vista di Sanremo 2026. Fedez é tra i rapper più contestati per la tendenza a fare ricorso all'autotune.

Il web si divide

Tuttavia, la scelta del cantante milanese ha diviso gli utenti nel web a metà. Da una parte c'è chi tra i fan elogia Fedez per la scelta di studiare canto al fine di poter rendere al meglio la sua performance sanremese e d'altro canto c'è chi, tra i commenti rilasciati sotto il video della collaborazione, gli contesta la collaborazione avviata con Jurman, che da sempre si schiera contro i rapper e dell'uso che fanno dell'autotune.

Il 76° Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. La kermesse è stata posticipata rispetto alle date tradizionali per evitare la sovrapposizione con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Carlo Conti, per il secondo anno consecutivo ricopre il ruolo di conduttore e Direttore Artistico. Ha dichiarato che questa sarà la sua ultima edizione alla guida del Festival. Laura Pausini affiancherà Conti come conduttrice per tutte le cinque serate. Tra i Co-conduttori di serata, nella Prima Serata é previsto l'attore turco Can Yaman. E alla Seconda Serata, invece, il cantante Achille Lauro. Nel PrimaFestival la striscia quotidiana sarà condotta da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey.