Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Ender tornerà a Istanbul in cerca di vendetta dopo la grave aggressione di cui era rimasta vittima. La donna siglerà un'alleanza con Yildiz Yilmaz per distruggere Sahika, rea di aver ordinato ad Yigit di spingerla nelle acque del Bosforo.

Ender torna a Istanbul dopo essere stata data per morta

Ender tornerà a Istanbul dopo essere stata data a lungo per morta. La donna racconterà ad Halit ed Erim di essere caduta nelle acque del Bosforo dopo essere stata colpita alla testa da Yigit.

Fortunatamente un peschereccio l'aveva tratta in salvo. Il pubblico scoprirà che un pescatore si era preso cura di Ender portandola da un dottore per sincerarsi delle sue condizioni di salute. La donna era rimasta a letto per alcuni mesi, dimostrando di avere alcuni importanti problemi di linguaggio e di memoria. Le precarie condizioni di salute avevano impedito alla donna di mettersi in contatto con Caner, che l'aveva creduta morta annegata.

Ender si allea con Yildiz per smascherare Sahika

Le anticipazioni rivelano che Ender tornerà a Istanbul per fare una sorpresa a suo figlio e l'ex marito. La donna confiderà di aver subito un'aggressione da Yigit su ordine di Sahika, interessata a sposare Halit.

Ender sarà disposta a qualunque cosa pur di smascherare la darklady e per questo siglerà un'alleanza con Yildiz, in attesa di un bambino dal signor Argun.

Nel frattempo, Sahika riuscirà a conquistare l'affetto di Erim che non crederà alla versione raccontata dalla madre. Quest'ultima chiederà al pescatore di raggiungerla per raccontare tutta la verità. L'uomo confermerà di aver ospitato Ender a casa sua per otto mesi anche se negherà che era rimasta vittima di un'aggressione. La bugia metterà Celebi in difficoltà davanti al figlio e Halit. Il pubblico scoprirà che Sahika aveva corrotto il pescatore affinché fornisse una versione distorta e scomparisse poi nel nulla.

Kaya ha spiato una conversazione tra Ender e Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Alihan e Zeynep si sono trasferiti in America per scappare dai problemi delle rispettive famiglie. Halit, invece, ha scoperto che Yildiz ha pagato Sevda per sedurlo e trarre dei vantaggi economici dal loro divorzio. L'imprenditore ha cacciato sua moglie di casa dopo averla informata che avrebbe chiesto il divorzio. Yildiz ha trovato rifugio a casa di Erim per poi avere uno scontro con Ender. Quest'ultima ha detto alla sua rivale di aver ordinato a Sevda d'incastrarla. La conversazione è stata spiata da Kaya, che ha promesso ad Yildiz che l'avrebbe aiutata.